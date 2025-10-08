¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈËèÄ«4»þ¤Ëµ¯¤¤Æ10kmÁö¤Ã¤¿ÃËÀ¡¡È¾Ç¯¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹17kg¡¡¿´¤â¿ÈÂÎ¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü¡¹
¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÔÄ´¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡½¡½¡£
¡Ú¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡Û76¥¥í¢ª59¥¥í¤Ø¡¡¸ºÎÌ¤·¤Æ·ãÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¿´¤âÂÎ¤â¸Â³¦¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡ÖËèÆü10kmÁö¤ë¡×¤È·è¤á¡¢¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢76kg¤«¤é59kg¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼µÏ¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëkenkoji¤µ¤ó¡Ê@kenkoji_fit¡Ë¡£Ä©Àï¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤«¤é¡Ö²¿¤â¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤º¡¢¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¡¹¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤òÎ¥¤ì¤º¡¢¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯10kmÁö¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¤Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¤Ê¤êËèÆü10km¤ÏÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡Ø²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ËèÄ«4»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢Îä¿å¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÌµÍý¤ä¤êÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£Â¤¬ÄË¤¯¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·1¥ö·î´Ö¡¢ËèÆü10km¤òÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤âÂÎ½Å¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¸º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤¿¤ÀÁö¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¶Ú¥È¥ì¤ä±ÉÍÜ´ÉÍý¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢È¾Ç¯¤Ç17kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¤È¤Æ¤âÄã¤¤¿Í´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËèÆü10kmÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¡¢¡ØÊÑ¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¿ÈÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÃÎ¼±¤â¿¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ø¤Ó¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¿´¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ï¼þ°Ï¤Î±þ±ç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î²óÉü¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
kenkoji¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤ÉÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤âºÇ½é¤Ï¡¢ÌµÍý¤ä¤ê4»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ä¤ëµ¤¡Ù¤Ï¹ÔÆ°¤Î¤¢¤È¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø30ÉÃ¤À¤±¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ù¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î30ÉÃ¤¬¡¢¤¤Ã¤È¼¡¤Î°ìÊâ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×