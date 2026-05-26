インターネットの普及によって「安いから」と気軽に利用できるようになった海外通販。ただ、便利だからといってリスクを考えずに使ってしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれることもあるようです。【漫画】「プロテインが安かったからってたくさん頼んだ結果」（全編を読む）おっちゃんさんの作品『プロテインが安かったからってたくさん頼んだ結果』では、作者の夫の実体験が描かれています。同作はInstagramに投稿されると、約3