高いところに登るのが好きな猫ちゃんですが、時には自分で降りられなくなってしまうこともあるようです。勢いでケージの上に登ったものの、降りられなくなってしまった猫ちゃんの光景が「あきらめモードで可愛いw」「この世の終わりみたいな顔してる（笑）」と話題に。助けを呼んだものの、なかなか助けが来なかった猫ちゃんの光景が思わず笑ってしまうと、15万再生を超えて注目を集めています。

【動画：ケージから降りられず『助けを求めていた猫』→すぐには行けなかった結果…】

ケージから降りられなくなってしまったさしみ君

Instagramアカウント『猫日記｜さしみとえび』に投稿されたのは、ケージの上に登ってお昼寝をしている猫ちゃんの光景。この日、キジ白猫のさしみ君はケージの上に登って遊んでいたそう。しかし、この時ピンチに見舞われていたさしみ君。なぜなら…さしみ君はケージの上から降りられなくなっていたから！

さしみ君はいつもケージの上に自分から登るものの、ひとりで降りられなくなって、飼い主さんに助けを求めるのがいつもの流れなのだそう。普段ならすぐにさしみ君を降ろしてあげる飼い主さんですが、この日に限っては食事の準備をしていてすぐに助けに行くことができなかったのだそう。そのため、さしみ君はケージの上でしばらく待機することになったのだといいます。そして、合間を縫って飼い主さんがさしみ君が乗っているケージの方へやってくると、そこには衝撃的な光景が広がっていたのだそう。その光景とは…この世の終わりを悟ったかのような顔をしながら、ケージの上で横になっているさしみ君の姿。（笑）その何ともいえない表情に、思わず笑いが込み上げてしまいます。

表情で心の内を訴えるさしみ君

思っていることがつい顔に出てしまったさしみ君。そんなさしみ君の心の声が聞こえてきたのは、この日だけではなかったそう。別の日にも、キジトラ猫のえびちゃんにお気に入りのハンモックを取られてしまい、思わず感情が顔に出てしまったさしみ君。

一言申したいけれど、どことなく言い出しづらそうなさしみ君の表情にエールを送りたくなってしまいます。

寝姿までユーモアたっぷり♪

様々な表情で楽しませてくれるさしみ君ですが、そのユーモアは表情だけに留まりません。別の日には、まるで人間のような寝姿で飼い主さんを笑顔にしてくれたとのこと。飼い主さんが目を覚まし、さしみ君がいるクッションの方へ目を向けたところ…なんと、さしみ君は片方の前足で顔を隠し、カッコイイ雰囲気を漂わせながら眠っていたそう。

その独特すぎる寝姿に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

ケージの上で助けを待つさしみ君の姿には、「諦めモードな姿にキュン♡」「これまでの人生を振り返ってるのかな？（笑）」「体がボーダー柄になりそうｗ」とコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『猫日記｜さしみとえび』では、そんなやんちゃで甘えん坊なさしみ君と、ツンデレマイペースなえびちゃんの楽しい日々が投稿されていますよ。

さしみ君、えびちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫日記｜さしみとえび」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。