10·î2Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÏÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤Ç¸µTOKIO¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡ØÃË»Ò¤´¤Ï¤ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¹ñÊ¬¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇµÙ»ßÁ°¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë·Á¤À¡£
¹ñÊ¬¤¬³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬6·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¹Ô°Ù¡£¼ÒÆâ¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÊ¬¤ÏÆ±¶É¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¡¢¤½¤Î¸åTOKIO¤â²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹ñÊ¬ÌäÂê¤â¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤7·î²¼½Ü¡¢ÊÌ¤Î¡ÈÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥ÈA¡É¤ÎÄ´ºº¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
7·î²¼½Ü¤«¤é¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢Ì±Êü¥¡¼¶ÉÆâ¤Ç¡¢¤¢¤ëÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥ÈA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¼Ò°÷¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤ÎÂ¾´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡É¤Ê¤É¤È°ìÉô¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ç24Ç¯12·î¤ËÃæµïÀµ¹»á¡Ê53¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢±²Ãæ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Æ¶É¤¬¼«¼Ò¤Î¼Ò°÷¤ä³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£
¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡ÖÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥ÈA¡×¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥Èµ¿ÏÇ¡£7·î²¼½Ü¤«¤é8·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤ÆÉÑÈË¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¸å¡ÈÂ³Êó¡É¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ì±Êü¥¡¼¶É¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¡ÉÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥ÈA¡É¤ÎÌ¾Á°¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¿ÈÊÕÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤äÊ¹¤¼è¤ê¤¬¡¢´Ø·¸¤¹¤ë°ìÉô¤Î¿Í´Ö¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä´ºº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¹¤Þ¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÁ´ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±½¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥ÈA¡×¤Ï7·î°Ê¹ß¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ´Þ¤á¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Î·ëÏÀ¤Ï½Ð¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Á°½Ð¤ÎÆ±¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡È¤½¤Î¸å¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡ÉÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥ÈA¡É¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤Î¤ÇËÜ¿Í¤Ë¼«³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤«¤é¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¯Ä´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç³Î¿®¤ò¤Ä¤¤¤¿°¼Á¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï1È¯¥¢¥¦¥È¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÉÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥ÈA¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜ¿Í¤âÂÖÅÙ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¤Þ¤Þ¼ýÂ«¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×