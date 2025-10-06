¡Öµª»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¡×¡¡ÊÌµï¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÖµÞÀÜ¶á¡×¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤Ê¤³¤È¤È¤Ï
Ã»´ü´Ö¤Ç2ÅÙ¤ÎÃÏÊýË¬Ìä
¡¡½©¼ÄµÜÈÞ¤Îµª»Ò¤µ¤Þ¤È¼¡½÷¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï10·î2Æü¤«¤é°ìÇñÆóÆü¤ÎÆüÄø¤Ç¹áÀî¡¦Ä¾Åç¤òË¬Ìä¤·¡¢3Ç¯¤ª¤¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¡×¤ÇºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£8·î¤Ë¤Ï¤ªÆóÊý¤Ç¹Åç¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÈÊì¡¦µª»Ò¤µ¤Þ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎË¬ÌäÉÑÅÙ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ã´Åöµ¼Ô¤«¤é¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈýÌÓ¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¡Ä¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤Ç¡Ö²ÈÄí±ßËþ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤µª»Ò¤µ¤Þ
¡¡µª»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï10·î¡¢À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¤Î»ë»¡¤ä¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Èº©ÃÌ¤ò¤³¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹áÀî¸©Â¦¤«¤é¡È8·î²¼½Ü¡¢¤ªÆóÊý¤Î¤ªÀ®¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¡É¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áË¬Ìä¤Î²ÄÇ½À¡¢À§Èó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢Ã´Åöµ¼Ô¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Î®¤ì¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÊìÌ¼¤Ç¤ÎÃÏÊýË¬Ìä¤Ï8·î¤Î¹Åç°ÊÍè¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¹Åç¹Ô¤Ï¸øÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»äÅª¤ÊÎ¹¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤Æ¤Ä¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªÆóÊý¤ÇÃ»¤¤´ü´Ö¤Ë2ÅÙ¤ÎÃÏÊýË¬Ìä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÎã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Í»ÏÂ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤
¡Ö¹ÅçË¬Ìä¤ÎÍâ·î¡¢9·î¤Ë¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ½©¼ÄµÜ²È¤Î·ëÂ«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤Î´Ö¤Ë¤Ïµª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ËºÝ¤·¤¿µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾®¼¼·½¤µ¤ó¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÂè°ì»Ò¤Îµ¢¹ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ý¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö½©¼ÄµÜ²È¤È¾®¼¼²È¤È¤ÎÃÇÀä¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¤Ï¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤È¤Î´Ø·¸¤â·è¤·¤ÆÎÉ¹¥¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÜÅ¡¤Ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤À¤±°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹Åç¡¦¹áÀî¤ÎÆ°¤¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½©¼ÄµÜ²ÈÆâ¤ÎÍ»ÏÂ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤°Õ¿Þ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
²¿¤é¤«¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤â
¡Ö½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¹ñÌ±¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤µ¤ì¡¢¾®¼¼·½¤µ¤ó¤ÈâÃ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤Ïº£¤â¤Ê¤ªÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÅ·¹Ä¤Ç¤¢¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¤òÊú¤¨¤ë½©¼ÄµÜ²È¤È¤·¤Æ¤ÏÆâÉô¤Ç¤Î¤¤¤µ¤«¤¤¤ä¹Ô¤°ã¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏË§¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍ»ÏÂ¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤Î1¤Ä¤¬âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¾®¼¼¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Îµ¢¹ñ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤È¤·¤Æ¤Ïµ¢¹ñ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½©¼ÄµÜ²È¤Î±ßËþ¶ñ¹ç¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤ì¤Ð¹ñÌ±¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Åç¡¦¹áÀî¤È»äÅª¡¦¸øÅª¤ÈÃÊ³¬¤ò·Ð¤ÆÍ»ÏÂ¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½©¼ÄµÜ²ÈÆâ¤Ç²¿¤é¤«¤Î¡ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡É¤¬»ý¤¿¤ì¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¾®¼¼¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢µ¢¹ñ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Â·¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤¹¤ë¡Ö°ìÂç»ö¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£¤½¤ì¤¬½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶ºî¤ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
