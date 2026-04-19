筑波大学生命環境学群生物学類に通う秋篠宮家の長男・悠仁さまは、この春、2年生に進級した。では、父・秋篠宮さまの大学2年生は、どのようなものだったのだろうか？秋篠宮さまの貴重な肉声をつづった『秋篠宮』（2022年／小学館）などの著書をもつ、ジャーナリストの江森敬治氏が寄稿した。【画像】紀子さまはクラシカルなブルーのワンピースで…質素な家で暮らされていた若かりし頃の秋篠宮ご夫妻◆◆◆大学2年生の秋篠宮