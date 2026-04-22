当日になって突然の取材解禁「忘れないでいることは大切ですね」4月8日、秋篠宮妃の紀子さまは次女の佳子さまとともに、都内の百貨店で開かれていた「圓照寺門跡 山村御流いけばな展」を訪れた。福島県浪江町の伝統的な焼き物「大堀相馬焼」の花器に生けられた花を鑑賞しながら、東日本大震災の被災地を思って発したのが、冒頭の言葉だ。「この花器を紀子さまがご覧になるところは、当初は取材が設定されておらず、当日になって急