「トラウマ」になった言い間違い4月17日、赤坂御苑で両陛下主催の春の園遊会が開催された。ミラノ五輪で金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一両選手の「りくりゅうペア」をはじめ、各界の著名人が集まり盛り上がったものの、紀子さまだけは普段と様子が違ったという。「紀子さまはこういった催し物が大好きなので、いつも張り切って積極的にゲストに話しかけるんです。ところが今回はやけに口数が少なく、一歩下がって秋篠宮さま