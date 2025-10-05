この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

自動車系YouTuberで元電機エンジニアのたかさんが、「【スズキの名車】e-powerプロがバンディットに乗ったら・・」と題した動画を公開。動画内で自身が初試乗したスズキ・バンデットの実走レビューを行い、「これから鈴木を買われる方は、舐めない方がいいよ」と強調しながら、その走行性や装備、価格面など本音で語った。



まず注目したのはバンデットの加速力。「正直舐めてましたね。意外と加速力が良かった」と驚きつつ、直列4気筒から3気筒へのエンジン変更や排気量の減少にもかかわらず、「マイルドハイブリッドの効果で走り出しのトルクが約2割もアップしている」と技術的な進化を評価。「数値上はパワーダウンでも、実際乗ると“意外と走れるな”という感想になりますね」と、ドライバー目線のリアルな印象を語る。



さらに、60km/h程度までで際立つ「静粛性の良さ」にも着目。「街中での実用速度域ではエンジン音を不快に感じない。3気筒エンジン特有の振動・騒音への配慮が徹底されていて、運転に集中できる」と、メーカーの工夫に賛辞を送る。一方で「全開加速すれば多少音がするが、通常運転なら気にならない」とし、実用性を重視する層への安心感を伝えた。



足回りについても「案外しっかりした硬めのセッティング。以前のモデルみたいな“ふわふわ感”がなく、安定していて好き」とコメント。ふらつきの少なさや運転時の安心感を高く評価する一方で、「ショックを感じやすい場面はあるが、致命的な欠点ではない」と冷静に指摘している。



視界に関しては「ハイトワゴンらしく前後左右とも圧倒的に見やすい」と絶賛。加えて、「ヘッドアップディスプレイが付いていて、メーターがセンターだからこその不便さを解消している」と独自目線。「ヘッドアップディスプレイがなければ少し困ったかもしれないけど、これがあるから大丈夫」とユーザー視点でアドバイスも。



安全装備・快適機能の充実ぶりにも触れ、「全車速追従型ACC（クルーズコントロール）や電動パーキングブレーキの追加は、運転の快適性・便利さを大きく向上させている。『もうこれがないクルマは買わない』という声も頷ける」と、その恩恵を実感していた。



「こんな装備つけても253万円で買えるって、逆に安くないかな」と“価格以上”の満足感を述べ、豊富な収納や多彩なシートアレンジについても「ファミリーから車中泊需要まで幅広く対応できる」と総合的な使い勝手の高さを褒める。



その一方、「気になる点」としては「足回りのわずかな振動」と「センターメーターによる首の疲れ」、「直進時ステアリングの小さな緩さ」などを挙げつつも、「どれも決定的な欠点ではなく気にならない人も多いはず」と分析。総じて、「“悪いところから入った”自分のイメージが一気に爆上がりした。本当に乗りやすくていいクルマ」と評価を一変させた。



最後は、「実際にオーナーさんが感じている点も、ぜひコメントで教えてほしい。それが今購入を検討している視聴者の参考になるはず」と視聴者へ呼び掛け、動画を締めくくった。