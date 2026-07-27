車中泊
『車中泊』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月8日
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熊本県上天草市の住宅から室外機を盗んだとして40代の男逮捕 火事場泥棒か
RKK熊本放送
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車中泊で女性死亡 遺族の胸中
TBS NEWS DIG
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熊本で車中泊避難の家から室外機を盗んだか、男を逮捕 同様の相談が数件
KKT熊本県民テレビ
2026年8月3日
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熊本県宇城市の5人暮らしの家族 被災した自宅の前で4日間車中泊
RKK熊本放送
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避難から1週間で心臓や血管の病気が急増か 医師が警鐘
避難から1週間で心臓や血管の病気が急増すると指摘し、要因などを解説
KKT熊本県民テレビ
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熊本県出身の高良健吾、八代市に住むいとこから聞いた現状を報告
八代市に住むいとこから「老人ホームや保育園で物資が不足」と現地の声を伝えた
スポニチアネックス
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トヨタがノア・ヴォクシーの3列目なし車中泊特化モデル「MU」を発売
3列目を撤去した5人乗りで、車中泊対応の「ベッドモード」も選択可能
くるまのニュース
2026年8月2日
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熊本地震後に車中泊の70代女性が熱中症疑いで死亡 初災害関連死の可能性
ABEMA TIMES
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熊本県宇城市の特別養護老人ホームが別館の損壊で入居者受け入れ過密に
別館損壊で入居者約70人が本館へ移り、約200人が過密状態になっているという
共同通信
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真夏の車中泊で無印・ニトリの暑さ対策グッズを検証した結果
5000円以下のニトリ冷感パッドや無印ファン等を使い2夜にわたり温湿度を計測
ダイヤモンド・オンライン
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
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熊本在住のスザンヌ、経営する旅館の家族湯＆大広間を無料開放 被災者支援
家族湯と大広間を車中泊の被災者やボランティアに無償で提供するという
デイリースポーツ
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「スーパーボランティア」が熊本入りへ 1週間から10日ほど活動する予定
大分県の自宅から車中泊をしながら、まずは1週間から10日ほど活動する予定だという
NEWSポストセブン
2026年7月28日
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ローソンが駐車場を活用した車中泊サービスを本格展開、28店舗でスタート
1泊2500〜3000円でトイレ・電源・ゴミ回収が利用できるサービスである
共同通信
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ダイハツが新型タフトの特別仕様車を発売、新色や専用装備に注目
新色「スパークオレンジ」追加や黒基調の専用装備で存在感を高めた仕様で
くるまのニュース