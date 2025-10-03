¡Ö¾ÆÆù¤­¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×10·î6ÆüÃêÁª¼õÉÕ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô4,000±ßÊ¬¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º4ÅÀ/¥¢¥×¥ê¤Ç»öÁ°ÃêÁª¤¬É¬Í×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

¹ñÆâ¤Ç356Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¾ÆÆù¤­¤ó¤°¡×¤Ï10·î6Æü¤«¤é¡¢¡Ö¾ÆÆù¤­¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¤Î»öÁ°ÃêÁª¼õÉÕ¤ò¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¡£

¡Ö¾ÆÆù¤­¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¤Ï¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤äÈóÇäÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ3,000±ß¡£º£Ç¯¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÁª¤·¤¿¿Í¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¤«¤éÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¡£

ÃêÁª±þÊç´ü´Ö¤Ï10·î6Æü¤«¤é10·î16Æü¤Þ¤Ç¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Ï10·î27Æü°Ê¹ß¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¹Ô¤¦¡£ÅöÁª¼Ô¤ÏÊ¡ÂÞ¤ò1¿Í1¸Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¤«¤é1·î8Æü¤Þ¤Ç¡£¼õ¼è¤Ï±þÊç»þ¤Ë»ØÄê¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÅöÁª²èÌÌ¤òÄó¼¨¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¡£´ü´Ö¤ò²á¤®¤¿¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£

¡Ò¡Ö¾ÆÆù¤­¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Ó

¢¡¡Ø¾ÆÆù¤­¤ó¤°¡Ù¤Ç²ñ·×3,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë1Ëç»È¤¨¤ë500±ß°ú¤­¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô8Ëç(4000±ßÊ¬¡Ë)
¢¨ÍøÍÑ²ÄÇ½´ü´Ö¤¬2026Ç¯1·î13Æü¡Á3·î31Æü¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó4Ëç¡¢2026Ç¯4·î1Æü¡Á6·î30Æü¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó4Ëç¤Ç·×8Ëç¡£Â¾¤Î³ä°ú·ô¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¡£

¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô

¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥¸¥«¥´ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥¸¥«¥´ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°

¢¡¥¹¥È¥ê¡¼¥È´ÇÈÄ·¿¥ë¡¼¥à¥é¥¤¥È

¥¹¥È¥ê¡¼¥È´ÇÈÄ·¿¥ë¡¼¥à¥é¥¤¥È

¢¡ÆùÊÁ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥Ð¡¼

ÆùÊÁ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥Ð¡¼

¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å

¡Ò¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤¿ÃêÁª¤Î±þÊçÊýË¡¡Ó


­¡¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·²ñ°÷ÅÐÏ¿
­¢¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÃêÁª¤Ë±þÊç
­£10·î27Æü(·î)°Ê¹ß¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ÇÅöÁª·ë²Ì¤ò³ÎÇ§
­¤ÅöÁª¼Ô¤ÏÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë»ØÄêÅ¹ÊÞ¤Ç»ÙÊ§¤¤¡¦¼õ¤±¼è¤ê¡Ê¥ì¥¸¤ÇÅöÁª²èÌÌ¤òÄó¼¨¡Ë

¾ÆÆù¤­¤ó¤°¸ø¼°¥¢¥×¥ê

¢¨¼õ¤±¼è¤êÍ½ÄêÆü¤ËÍèÅ¹¤»¤ºÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼õ¼èÍ½ÄêÆü¤«¤éÍâ¡¹Æü¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢±þÊç¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¡£
¢¨¡Ö¾ÆÆù¤­¤ó¤°ºÂ¸÷»ûÅ¹¡×¤Ç¤ÏÊ¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤·¡£
¢¨Ê¡ÂÞ¤Ï¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾ÃÍ°ú¤­¤ÎÂÐ¾Ý³°¡£

¢¡¡Ö¾ÆÆù¤­¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×Í½Ìó¥Ú¡¼¥¸