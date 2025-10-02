RB-HF630B ブラック

パナソニックは、ワイヤレスヘッドフォン「RB-HF630B」を10月下旬に発売する。カラーはブラックとホワイトの2色。価格はオープンで、市場想定価格は6,500円前後。

「RP-HF410B」の後継機で、約140gの軽量ながらも約72時間の長時間再生を実現したワイヤレスヘッドフォン。前機種比約1.3倍の厚みのイヤーパッドに加え、ヘッドパッドの新採用により耳や頭部へのフィット感が向上した。

ホワイト

ドライバーは30mm径ダイナミック型。アコースティック・ベース・コントロール設計により、迫力ある低音から高音までバランスのよい高音質を楽しめるとする。

操作ボタン周り

Bluetooth 5.3準拠で、コーデックはSBC、AACをサポート。2台のデバイスに同時接続できるマルチポイント接続にも対応する。

通話時の話し声をクリアに伝える環境ノイズキャンセリング(ENC)も新たに搭載し、通話性能も向上している。

再生周波数帯域は20Hz～20kHz。連続再生時間は約72時間で、充電時間は約4時間。15分の充電で約6時間再生できる急速充電も備える。充電用USBケーブル(0.2m)が付属する。