秋のビッグセール「Amazonプライム感謝祭 2025」で狙うべきカテゴリーTOP10【完全版】
Amazonのビッグセール「プライム感謝祭」が、いよいよスタートします。セールは10月7日（火）0：00から4日間、さらに先行セールが10月4日（土）0：00から開催されます。
期間中は日用品や食品から大型家電、ファッション、コスメまで幅広いカテゴリーがセール対象となります。加えて、期間限定のポイントアップ企画も開催予定。まとめ買いとポイント活用によって一層お得に買い物ができるチャンスです。
今回は割引率が高い、特に狙うべきカテゴリーTOP10をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
プライム感謝祭の中でも注目度が高いのがワイヤレスイヤホンやスマートウォッチ、Fire TV Stick、スマートスピーカーなどのガジェットです。特にApple製品はセール開始後すぐに売り切れてしまうこともあるので、初日のチェックが欠かせません。
6,980円 → 3,480円（50%オフ）
ロボット掃除機やコードレス掃除機、オーブンやドラム式洗濯機など、大型家電の買い替えを考えている人もお得に購入できるチャンス。どのブランドがよいかなど、事前にリサーチしておけばスムーズにお買い物できますよ。
ノートPCやモニター、モニターアームなどのパソコン関連も大きな値下げが期待できるカテゴリー。Windows 10が2025年10月14日にポート終了になるので、買い替えをご検討中の方はお見逃しなく。
アウトドアシーズンを前に、レジャーで活躍するクーラーボックスやテント、チェアなども注目アイテム。好きなブランドをチェックしてみましょう。
レトルト食品やプロテイン、冷凍食品や飲料などもセールでまとめ買いが効果的です。在庫スペースを考慮しながら、計画的に購入しましょう。
秋冬に活躍するアウターやスニーカー、インナー類も狙い目。サイズやカラーも豊富に揃っているセール序盤に探すのがおすすめです。
消耗品のフライパンや保存容器、定期的に買い替えたい浄水器などもセール価格に。ほしいものをピックアップしておきましょう。
洗剤やトイレットペーパー、ハンドソープなどの消耗品はお得にストックしておくチャンスです。定期おトク便との併用でさらにお得になることも。
頭痛薬や胃腸薬などストックしておきたい医薬品は、セールで揃えておきましょう。人気のサプリメントも多数登場予定です。
購入時にかさばるオムツは、Amazonでまとめ買いすると便利。キッズ用シューズやキッズ用タブレットも毎年大幅プライスダウンしています。
23,980円 → 15,980円（33%オフ）
プライム感謝祭はプライム会員限定の割引や特典が多いため、セールを存分に活用するにはプライム会員であることが必須。スタートダッシュを切るためにも事前に登録しておきましょう。新規登録なら30日間無料で試せます。
→ プライム感謝祭がまもなく開催！「Amazon Prime会員」が30日間無料に
→ 特典いっぱい。学生限定「Prime Student」が6カ月間無料に
対象期間中にキャンペーンにエントリーして対象商品を合計10,000円（税込）以上購入すると、ご利用状況に応じたポイント還元率でポイントが付与されます。 セール開始前にエントリーしておきましょう。
→「ポイントアップキャンペーン」のエントリーはこちら
事前の準備を整え、ほしい商品をリスト化しておけば、迷わず初日から狙い撃ちできます。ポイント還元やまとめ買いを賢く組み合わせて、秋のセールを存分に楽しみましょう。
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
狙うべきカテゴリーTOP10
1：ガジェット
Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
2：大型家電・生活家電
Amazonベーシック 除湿機 除湿器 コンプレッサー式 衣類乾燥機 除湿量 6L ホワイト
3：パソコン・周辺機器
4：アウトドアグッズ
5：食品・飲料
6：ファッションアイテム
[ニューバランス] メンズ ミッドレングス3Pソックス (LAS55637) 靴下 3枚 3足 3パック
7：ホーム＆キッチン
8：日用品・消耗品
9：医薬品・サプリメント
10：キッズ・ベビー用品
Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ブルー 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
セール前にやっておきたい準備
まずはプライム会員に登録
ポイントアップキャンペーンにエントリー
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
