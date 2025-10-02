秋のビッグセール「Amazonプライム感謝祭 2025」で狙うべきカテゴリーTOP10【完全版】
Amazonのビッグセール「プライム感謝祭」が、いよいよスタートします。セールは10月7日（火）0：00から4日間、さらに先行セールが10月4日（土）0：00から開催されます。



期間中は日用品や食品から大型家電、ファッション、コスメまで幅広いカテゴリーがセール対象となります。加えて、期間限定のポイントアップ企画も開催予定。まとめ買いとポイント活用によって一層お得に買い物ができるチャンスです。

今回は割引率が高い、特に狙うべきカテゴリーTOP10をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon プライム感謝祭」はこちら

狙うべきカテゴリーTOP10


1：ガジェット


プライム感謝祭の中でも注目度が高いのがワイヤレスイヤホンやスマートウォッチ、Fire TV Stick、スマートスピーカーなどのガジェットです。特にApple製品はセール開始後すぐに売り切れてしまうこともあるので、初日のチェックが欠かせません。

Apple(アップル)

Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、256GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スターライト

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon Fire TV

Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー

2：大型家電・生活家電


ロボット掃除機やコードレス掃除機、オーブンやドラム式洗濯機など、大型家電の買い替えを考えている人もお得に購入できるチャンス。どのブランドがよいかなど、事前にリサーチしておけばスムーズにお買い物できますよ。

アイロボット(IRobot)

ルンバ（Roomba） 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーション (ロボット掃除機) アイロボット（iRobot）【水拭き/両用/自動ゴミ収集/LiDARナビゲーション/パワーリフト吸引/スマートスクラブ対応/マッピング 掃除経路確認/アプリ操作/Amazon.co.jp購入時12ヶ月保証/Y351060】ブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazonベーシック(Amazon Basics)

Amazonベーシック 除湿機 除湿器 コンプレッサー式 衣類乾燥機 除湿量 6L ホワイト

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

【2024年モデル】アイリスオーヤマ リンサークリーナー 自動ポンプ式 &軽量モデル 強力吸引10,500Pa 染み抜き 布洗浄機 ブラシヘッド&T字型ヘッド付属 楽ちん給水口 RNSP-P500 ホワイト

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）




3：パソコン・周辺機器


ノートPCやモニター、モニターアームなどのパソコン関連も大きな値下げが期待できるカテゴリー。Windows 10が2025年10月14日にポート終了になるので、買い替えをご検討中の方はお見逃しなく。

Apple(アップル)

Apple 2024 MacBook Pro 12コアCPU、16コアGPU の M4 Pro搭載ノートパ ソコン: Apple Intelligence のために設計、14.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレ イ、24GBユニファイドメモリ、512GBの SSD ストレージ - スペースブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Ergotron

ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


PHILIPS

PHILIPS 液晶ディスプレイ PCモニター 242E2FE/11 (23.8インチ/5年保証/FHD/IPS/VGA,HDMI,DisplayPort/昇降・高さ調節/チルト/4面フレームレス/FreeSync(HDMI,DP)ちらつき防止/ブルーライト軽減)

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）




4：アウトドアグッズ


アウトドアシーズンを前に、レジャーで活躍するクーラーボックスやテント、チェアなども注目アイテム。好きなブランドをチェックしてみましょう。

Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) クーラーボックス ホイールクーラー 28QT(26L)

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) テント ツーリングドーム ST(1~2人用)/LX(2~3人用)

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）




5：食品・飲料


レトルト食品やプロテイン、冷凍食品や飲料などもセールでまとめ買いが効果的です。在庫スペースを考慮しながら、計画的に購入しましょう。

ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


by Amazon

[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


カゴメ

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）




6：ファッションアイテム


秋冬に活躍するアウターやスニーカー、インナー類も狙い目。サイズやカラーも豊富に揃っているセール序盤に探すのがおすすめです。

new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] メンズ ミッドレングス3Pソックス (LAS55637) 靴下 3枚 3足 3パック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Champion

[Champion] トレーナー 長袖 裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Z メンズ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


CASIO(カシオ)

[カシオ] 腕時計 スタンダード 【国内正規品】F-108WHC-1AJF ブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）




7：ホーム＆キッチン


消耗品のフライパンや保存容器、定期的に買い替えたい浄水器などもセール価格に。ほしいものをピックアップしておきましょう。

Iwaki

iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 アーバンクリア 7個セット パック&レンジ F-PRN7-UCL

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ティファール(T-fal)

【オンライン限定】 ティファール 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット 9点セット ガス火専用 PFOAなどの有害物質不使用 「インジニオ･ネオ フレーズグレー」 こびりつきにくさ長持ち グレー L16199

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


BRITA

ブリタ 浄水器 ポット型 PFOS/PFOA除去試験済 ろ過水容量:1.15L(全容量:2.2L)【日本正規品】リクエリ パウダーブルー マクストラプロ ピュアパフォーマンス カートリッジ 2個付

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）




8：日用品・消耗品


洗剤やトイレットペーパー、ハンドソープなどの消耗品はお得にストックしておくチャンスです。定期おトク便との併用でさらにお得になることも。

タオル研究所

【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


めぐりズム

めぐりズム 【大容量】蒸気でホットアイマスク ローズの香り 16枚入 【Amazon.co.jp限定】

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


キレイキレイ

【Amazon.co.jp限定】 (医薬部外品) キレイキレイ 薬用 液体ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 800ml×2個 除菌ウェットシート付

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）




9：医薬品・サプリメント


頭痛薬や胃腸薬などストックしておきたい医薬品は、セールで揃えておきましょう。人気のサプリメントも多数登場予定です。

Nile

NILE シカ フェイスパック 肌トラブルケア 30枚入り

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


DHC

DHC ビタミンC(ハードカプセル)90日分 (180粒)

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）




10：キッズ・ベビー用品


購入時にかさばるオムツは、Amazonでまとめ買いすると便利。キッズ用シューズやキッズ用タブレットも毎年大幅プライスダウンしています。

パンパース

パンパース 【パンツ Mサイズ】 オムツ 通気性プラス (5~12kg) 216枚(54枚×4パック) [ケース品]

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon Fireタブレット

Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ブルー 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

セール前にやっておきたい準備


まずはプライム会員に登録


プライム感謝祭はプライム会員限定の割引や特典が多いため、セールを存分に活用するにはプライム会員であることが必須。スタートダッシュを切るためにも事前に登録しておきましょう。新規登録なら30日間無料で試せます。

→ プライム感謝祭がまもなく開催！「Amazon Prime会員」が30日間無料に

→ 特典いっぱい。学生限定「Prime Student」が6カ月間無料に


ポイントアップキャンペーンにエントリー


対象期間中にキャンペーンにエントリーして対象商品を合計10,000円（税込）以上購入すると、ご利用状況に応じたポイント還元率でポイントが付与されます。 セール開始前にエントリーしておきましょう。

→「ポイントアップキャンペーン」のエントリーはこちら




事前の準備を整え、ほしい商品をリスト化しておけば、迷わず初日から狙い撃ちできます。ポイント還元やまとめ買いを賢く組み合わせて、秋のセールを存分に楽しみましょう。

→「Amazon プライム感謝祭」はこちら


