¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥àÌµÁÐ¡×
¸½¾õ¤Ç¤ÏÌÀ°Å¤¬¥¯¥Ã¥¥êÊ¬¤«¤ì¤¿¡£
µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê26¡Ë¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½©¹Í¥¿Í¡Ê23¡Ë¤À¡££²¿Í¤ÏÎ¾µåÃÄ´Ö¤Ç£µ·î¤Ë¶ÛµÞ¥È¥ì¡¼¥É¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï½Ð¾ìÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿£µ·î13Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êËÜÎÝÂÇ¡¢½©¹¤Ï£¶·î13Æü¤«¤é¤ÎÂÐ£Ä£å£Î£Á£³Ï¢Àï¤Ç£³ÆüÏ¢Â³¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢°ÜÀÒÅö½é¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â³èÌö¤·³ÐÀÃ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï°ì»þ¥Õ¥¡¡¼¥à¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¾º³Ê¸å¤Ï°ì·³¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤Û¤Ü¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇÎ¨¤³¤½£²³äÂæÁ°È¾¤ÈÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¼«¿È½é¤Î£²¥±¥¿¤òµÏ¿¡ÊÀ®ÀÓ¤Ï£¹·î30Æü¸½ºß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡£Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë°ìÈ¯¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Æü¤ËÆü¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î½©¹¤Ï£¶·î¤Ë14ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÎ¨.208¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¤È´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££··î¤Ë¤ÏÆó·³¹ß³Ê¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤âÂÇÎ¨.238¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¤È»×¤¤¤É¤ª¤ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÎÏ¤Î¤¢¤ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤È¤Þ¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥×¥íÌîµåÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
£²¿Í¤Ï¶¦¤Ë¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï²Æì¾°³Ø¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÎÆþÃÄ¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂåÆó·³¤Ç£µÇ¯Ï¢Â³£µ²ó¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤ò´Þ¤à£´²ó¤ÎÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥àÌµÁÐ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÂçË¤¤À¡£½©¹¤â¾¾°æ½¨´î»á¤Î¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö55¡×¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢Ì¤Íè¤Î£´ÈÖ¤È¤·¤Æ¡Ç23Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.273¡¢10ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂç´ï¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö½Å¿´¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¡×
¤À¤¬¡¢¸½¾õ¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê³èÌöÅÙ¹ç¤¤¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¡£ÌÀ°Å¤Î¥ï¥±¤òµð¿Í¤Ç£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¹ß·¹î¼Â»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÂÇ·â¤òÄ¾¤Ë¸«¤Þ¤·¤¿¤¬°ì·³¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤ò¤È¤ì¤ë°ïºà¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÀ³Ê¤Ë¥à¥é¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥µ¥¤¥ó¤Î¸«Æ¨¤·¤Ê¤É¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µð¿Í¤Ë¤â¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸·¤·¤¯Ãí°Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Î¤Ó¤Î¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤´Ä¶¤¬¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ê¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇ·âÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Î½©¹¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¹ß·»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö½©¹¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê·çÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¦Â¤ËÂÎ½Å¤¬»Ä¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢½Å¿´¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¿ÈÄ¹£²£íÂÎ½Å100Ô¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÎÏ¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤â¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤â¤µ¤Ð¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¿Í¤ÏÄ¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½Å¿´¤Î°ÜÆ°¤Î»ÅÊý¤ò³Ð¤¨¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤Ç¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ò¥Ã¥È¤âËÜÎÝÂÇ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢½Å¿´°ÜÆ°¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¾å¼ê¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»ØÆ³¼Ô¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³ÐÀÃ¤Ç¤¤ë¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢Ã¯¤·¤âÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤«¡¢½©¹¤¬´¬¤ÊÖ¤¹¤Î¤«¡½¡½¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤Íèµ¨¤â£²¿Í¤ÎÀï¤¤¤ÏÂ³¤¯¡£