秋広のえぐい弾道の本塁打が話題だ(C)産経新聞社4月5日に行われた巨人とのファーム交流戦に、「5番・一塁」で先発出場したソフトバンクの秋広優人が1本塁打を含む2安打、3打点の活躍を見せた。巨人先発の戸郷翔征から、3回の第2打席で内角寄りのストレートを、身体をうまく回転させながら力感なく振り抜く。すると、アーチ状ではなく直線的な軌道を描く鋭い打球がライトスタンドに吸い込まれ、観客からは驚きの声が上がった。