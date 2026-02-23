ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026○ ソフトバンク 4 − 0 侍ジャパン ●＜2月23日ひなたサンマリンスタジアム宮崎＞第6回WBCを控える野球日本代表・侍ジャパンは23日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎でソフトバンクと強化試合第2戦（特別ルール）を行い0−4で敗れた。前日の第1戦で6回までに16安打13得点を記録した侍ジャパン打線だったが、この日は一転、ソフトバンク投手陣の前にわずか2安打。4点を追う9回は5番・森下翔