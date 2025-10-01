今年2月、「週刊新潮」は二所ノ関部屋で未成年飲酒や“悪ノリ”が過ぎる力士同士の乱痴気騒ぎが行われていたことを報じた。しかし、不祥事はこれだけにとどまらなかった。21歳の床山（とこやま）がカツアゲよろしくカネを借りていたという。しかも、親方はその悪事を“なきこと”にしようと思案していたそうで……。

10代半ばの少年を脅してカネを

大相撲秋場所の千秋楽を迎えた9月28日。二所ノ関部屋の大の里（25）が、5月末に横綱となってから初めての優勝を果たした。

結びの一番でライバルの横綱・豊昇龍（26）に敗れて相星となり、優勝決定戦にもつれ込んだものの、見事な寄り倒しで勝利。東京・両国国技館を沸かせたが、そんな大の里を祝福すべき二所ノ関部屋の顔ぶれの中に、ある人物の姿はなかった……。

二所ノ関親方

「力士の髪を結う床山のA（21）です。実を言うと、二所ノ関部屋に所属する唯一の床山である彼は、借金トラブルを起こしたことで今場所を謹慎していたのです」

と、日本相撲協会の関係者が明かす。

「Aは、同じ二所ノ関一門内の他部屋に所属する後輩の床山から、計70万〜80万円を無理やり借りていたそうです。昨年以降、しばしば現金を受け取っており、自分の口座に振り込ませていたことも。被害に遭った床山はまだ10代半ばの少年でした。先輩のAから、カネを渡す都度“口外するな”などと、脅しをかけられていたといいます」（同）

“大の里と仲が良い”と称してナンパ行為

かねてAは“札付きのワル”で知られてきた。相撲協会は過去に数回、彼の非行に関する報告を受けていたという。

「未成年だった頃から喫煙がバレて外出禁止となったり、SNSで“大の里と仲が良い”などと称して女性を酒席に誘うナンパ行為に及んだりと、素行不良が目立っていました。場所中にもかかわらず、雀荘に入り浸り、朝帰りすることもあったそうです」（前出の相撲協会関係者）

また、「週刊新潮」が報じた部屋メンバーでの酒宴で、三段目・貴正道（22）の肛門に酒瓶を突っ込んだのも、他ならぬ彼である。当時、未成年だった彼は酒に酔い、何とも下品な行為に及んでいたのだ。

二所ノ関親方は“かばう素振り”

今回の借金トラブルが発覚したのは8月ごろ。ほどなく、師匠の元横綱・稀勢の里こと二所ノ関親方（39）がAを伴い、被害少年の所属する相撲部屋まで謝罪に赴いた。

「ひとまず二所ノ関部屋サイドは非を認め、お金を返済したとみられます。とはいえ、それだけで問題が解決したわけではありません。被害に遭った床山の月収は14万〜15万円。そのうちかなりの額が“カツアゲ”同然に借りられ、Aに渡っていたわけですからね。相撲協会のコンプライアンス委員会は二人の床山と双方の親方に事情聴取を行い、Aに対する処分の検討を始めました」（前出の相撲協会関係者）

しかし、二所ノ関親方は事態を矮小化。できることなら表沙汰にしたくないと、Aをかばう素振りを見せたという。

親方を知る角界関係者がその理由を語る。

「Aが相撲協会から処分を受けて角界追放となった場合、二所ノ関部屋の内情を暴露する恐れがあったからです。親方は、さすがに自身が部屋を管理できていないと自覚しているのでしょう。相当に後ろめたいことがあるのか”自分からクビにするわけにはいかない”などと、頭を抱えていたといいます。事態収束には、積極的に動こうとしていませんでした」

「迷惑なので、お引き取りください」

秋場所の13日目が開催された9月26日夜。借金トラブルについて事実関係を質すべく二所ノ関部屋を訪ねたところ、

「迷惑なので、お引き取りください」

と、インターホン越しに部屋の関係者が言うのみ。

その後、親方に取材を申し込んだが、期限までに返答はなかった。

一方、相撲協会に聞くと、千秋楽から一夜明けた9月29日、以下の回答があった。

「Aについては、金銭トラブルを理由に退職いたしました。師匠・二所ノ関については、Aの監督不行届きを理由に、理事長から厳重注意しました」

二所ノ関親方は「厳重注意」だけで済み、降格や報酬減額などの処分は免れたのである。

2017年、日本出身者として19年ぶりの横綱となり、以来、将来の相撲協会を背負って立つことが期待されてきた二所ノ関親方は、なぜ無法地帯とも呼べるほど風紀の乱れた部屋を放置し続けるのか……。10月2日発売の「週刊新潮」で詳報する。

「週刊新潮」2025年10月9日号 掲載