西武が渡部健人内野手（26）、水上由伸投手（27）、佐々木健投手（29）らに戦力外を通告することが30日、分かった。第1次戦力外通告期間が29日にスタートし、球団は来季に向けた戦力整備を開始した。

渡部健は桐蔭横浜大から20年ドラフト1位で入団。体重115キロの巨漢で右の大砲候補として期待され、中村剛の後継者として“おかわり2世”とも呼ばれた。21年は初出場した4月4日のソフトバンク戦で本塁打を放つデビューを飾り、23年には4番を任されるなど自己最多57試合で打率・214、6本塁打。以降は伸び悩み、昨オフに背番号8から66に変更され、「覚悟を持ってやるしかない」と背水の思いで臨んだ今季は2軍でも4本塁打にとどまり1軍出場はなかった。NPBでの現役続行を希望している。

投手陣では22年に新人王と最優秀中継ぎ投手に輝いた水上を戦力外とした。20年育成ドラフト5位で入団し、21年に支配下昇格。22年には勝利の方程式として60試合で31ホールド、防御率1・77でタイトルを獲得した。5年目の今季は1軍では5試合の登板。2軍では27試合で防御率1・26ながら来季の構想から外れた。また、救援左腕の佐々木は今季15試合で防御率5・02と安定感を欠いていた。