3月27日放送の文化放送スポーツスペシャルでは、ZOZOマリンスタジアムで行われた開幕戦、ロッテ―西武1回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。開幕戦を渡邉勇太朗投手に任せた決め手、開幕戦を勝つためにスタメン選びで1番大切にしたことについて訊いた。 ――「2026年の開幕投手は今まで投げたことのない者に任せたい」と公言するなかで、渡邉勇太朗