4月26日の楽天―西武戦（楽天モバイル）で0―0の延長10回2死二塁、西武の攻撃中、一塁ベース付近に突如、ハトが飛来。約1分間の中断後、「ハト」によってペースを乱された「鷲」が3点を失い、延長戦を落とした。迷い込んだのはレースバトで足環（あしわ）に記載されていた登録協会は何と西武の地元・埼玉だった。翌日、ハトの飼い主である長坂隆志さん（72）が迎えに訪れた場に立ち会った。ハトは同球場の防災センターで一夜を