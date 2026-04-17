横浜DeNAベイスターズが、5月5日に行われる広島戦で『クレヨンしんちゃん』とのコラボイベントを開催すると発表した。【写真】西武ファンではなかった？ 各球団とコラボするしんちゃん当日は、主人公の野原しんのすけと人気キャラクターのぶりぶりざえもんが来場。セレモニアルピッチやスターティングメンバー発表を盛り上げる。さらには、同イベントの開催を記念したオリジナルグッズも販売予定だという。球団は《長きにわた