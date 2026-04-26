延長10回の西武攻撃中…黒川が思わずタイム26日に楽天モバイル最強パークで行われた楽天-西武戦で珍事が発生した。延長10回、西武の攻撃中にハトが“乱入”。試合が中断する一幕があった。0-0で迎えた延長10回2死二塁の場面、テレビ中継ではグラウンドをてくてくと歩くハトにフォーカスされた。突如飛来し、一塁の黒川史陽内野手は驚きの表情。最初は何事もなく試合は進行したが、ハトが黒川に徐々に接近。黒川は思わずタイム