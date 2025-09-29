SUPER EIGHTの横山裕（44）が29日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。弟の職業に言及する場面があった。

この日は弟・充さんとテレビ初共演を果たした。横山は8月の日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」のチャリティーランナーとして「24時間マラソン」に挑戦。家庭の経済状況が厳しく、弟たちが児童養護施設で生活した経験から子供の支援のために走ることを決意していた。

番組MCの上田晋也が、別スタジオから音声のみの出演をしていた充さんに「今、お仕事は何をされてるんでしたっけ？」と聞くと、「税理士をしています」と回答。共演者が「たくさん勉強したんだね」と感心する中、横山は「いやいやほんまに…。めちゃくちゃ(試験)落ちてましたけどね」と暴露していた。

さらに「落ちたらお金かかるじゃないですか。ずっとお金を出していた。僕が機嫌いい日に“兄ちゃん、また落ちてしまったんやけど”って。“しゃあないなぁ”って言うて」と受験費用に言及すると、充さんは「機嫌のいい日を狙っていました」とし、7度の挑戦で見事に試験に合格したことを明かしていた。