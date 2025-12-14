12月14日、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）が放送された。だが、同番組の収録中に発生したSUPER EIGHT」の横山裕の大ケガについては一切触れることなく終わった。「12日、フジテレビは番組公式サイトで、11日午後におこなわれたロケで、横山さんが右肋骨骨折、腰椎捻挫という全治2カ月のケガを負ったことを発表。関係者や視聴者に向けてお詫びをしました」（芸能記者）横山に心配が集まるなか、同番組は