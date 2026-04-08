SUPER EIGHTの横山裕が、10日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17 ※関西ローカル）に「特命局長」として初登場する。子どもの頃から見ていた番組に出演し、心境を語った。【番組カット】近い距離でネタを披露する9番街レトロ・京極風斗竹山隆範探偵から「始まった時から『わぁ！わぁ！』って言ってましたけど、どうしました？」と突っこまれ、「テレビで見てるやつや、と思って。何か信じられない。