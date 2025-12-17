横山裕 Smart FLASH

横山裕が全治2カ月のケガ「鉄腕DASH」への影響を心配する声も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 横山裕が番組収録中に全治2カ月のケガをした件をFLASHが伝えた
  • 発表を受け、Xでは「鉄腕DASH」への影響を心配する声もあるという
  • 正月特番「ウルトラマンDASH」への影響も気になるところだと芸能記者
記事を読む

