横山裕が全治2カ月のケガ「鉄腕DASH」への影響を心配する声も
2025年12月17日 20時14分

ざっくり言うと
横山裕が番組収録中に全治2カ月のケガをした件をFLASHが伝えた
発表を受け、Xでは「鉄腕DASH」への影響を心配する声もあるという
正月特番「ウルトラマンDASH」への影響も気になるところだと芸能記者