暴落で慌てないための最適解「株の割合＝100−年齢」というシンプルな公式

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトップトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）では、投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、すぐに役立つノウハウが満載！

想定外の事態に備える「心の準備」

ポートフォリオ（資産構成割合）を作成するときには、市場恐慌時などのストレス下で、最大どの程度損失が出るかを把握すること（ストレステスト）も大切です。

ここはあまり大げさに捉えず、単純な暗算をする程度で十分ですが、リーマンショックの経験に基づけば、株式のグローバル分散・パッシブ投資は短期間で約5割の損失を出す可能性があることを知っておくべきです。

暴落の衝撃を和らげる「守りの資産」

金融資産を「オルカン50％＋日本円（現金）50％」で持つ方法「GPIF簡易ポートフォリオ」の場合、株式と現金が半々であるため、現金の部分は変動せず、株式だけが半分になる可能性を考慮すると、ポートフォリオ全体では2〜3割程度の損失にとどまることがわかります。

オルカンとは三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」、GPIFとは日本の年金を運用する「年金積立金管理運用独立行政法人」のことです。

自分にとっての「最適なバランス」を見つける

一般的な投資家の最大リスク許容度は、およそ投資元本の2〜3割の損失と考えられるため、このポートフォリオは期待リターンとリスクのバランスがとれた選択といえるでしょう。

おすすめしたい4つのポートフォリオ（資産構成割合）

長期の純投資目的のためにGPIFに類似するグローバル分散・パッシブ投資の具体的な構築例を4つ紹介しましょう（年齢・リスク許容度に応じて、株式へのアロケーション<資金配分>を調整）

❶ GPIF簡易ポートフォリオ

・現金50％＋全世界株式50％

・eMAXIS Slim（オールカントリーなど）

❷ GPIF完全トレースポートフォリオ

・日本株25％＋外国株25％＋日本国債25％＋外国債券25％（すべてパッシブファンド）

・「eMAXIS バランス（4資産均等型）」または「TOPIX上場株ETF＋eMAXIS Slimオールカントリー＋MRF／MMFなど＋IEF／LQD（米国上場ETF）または米国債」

❸ 年齢別カスタマイズ

・ポートフォリオ（30歳の場合）リスク許容度中程度の人向け

株（％）＝100−年齢（30歳）

・日本株35％＋外国株35％＋日本債券15％＋外国債券15％

・「eMAXIS バランス（4資産均等型）」または「TOPIX上場株ETF＋eMAXIS Slimオールカントリー＋MRF／MMFなど＋IEF／LQD（米国上場ETF）または米国債」

❹ 年齢別カスタマイズポートフォリオ

・リスク許容度大の人向け 株（％）＝120−年齢

・日本株45％＋外国株45％＋日本債券5％＋外国債券5％

・「eMAXIS バランス（4資産均等型）」または「TOPIX上場株ETF＋eMAXIS Slimオールカントリー＋MRF／MMFなど＋IEF／LQD（米国上場ETF）または米国債」

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。