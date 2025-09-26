解体工事現場に侵入し銅線を盗んだとして、中国籍の男女3人が逮捕されました。このうち男2人は、規定の長さを超えるケーブルカッターを車の中に隠し持った疑いでも送検されていて、今月施行された「金属盗対策法」での摘発は全国で初めてです。

捜査関係者によりますと、窃盗などの疑いで逮捕されたのは、いずれも中国籍の蘇照文容疑者（35）と于荊容疑者（40）ら男女3人です。

3人は7月上旬、東京・武蔵村山市にあるパチンコ店の解体工事現場に侵入し、銅線およそ330キロを盗んだ疑いがもたれています。蘇容疑者と于容疑者は、逮捕時の捜索で発見された長さ80センチと60センチのケーブルカッター2丁を車の中に隠し持った疑いでも、あわせて送検されました。

今月1日に施行された「金属盗対策法」では、長さ45センチ以上のケーブルカッターなどを正当な理由なく隠して所持することを規制していて、新法での摘発は全国で初めてです。