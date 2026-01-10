スターバックス コーヒー ジャパンは1月12日20時から、公式オンラインストアでバレンタインをモチーフにした限定グッズを発売する。店頭での販売は1月14日から開始する。今回登場するのは、チョコレートの甘さとほろ苦さをイメージしたデザインに、犬や猫のモチーフを組み合わせた、遊び心あふれるアイテム。ステンレスボトルやマグカップ、タンブラーなどを取りそろえる。スターバックス「バレンタイングッズ2026」以下は、販売商