ブリーチカラーやハイトーンヘアを楽しむ方にうれしい新アイテムが登場。リーゼから泡タイプのカラーシャンプー「リーゼバブルカラーシャンプー」が2026年3月28日より限定先行発売されます。泡で出てくる使いやすさと色ムラなく染まる仕上がりが特徴で、毎日のシャンプー感覚で髪色を整えられるのが魅力。明るいカラーを長く楽しみたい方にぴったりのアイテム