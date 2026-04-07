ブンデスリーガ】フランクフルト 2−2 ケルン（日本時間4月5日／ドイチェ・バンク・パルク）【映像】堂安律、一瞬見せた“ジェスチャー”フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、先制点の起点となる動きを披露。一瞬見せた、チームメートたちに指示を送る姿にファンたちが反応している。日本代表のイギリス遠征を終えてチームに帰還した堂安は、日本時間4月6日に行われたブンデスリーガ第28節のケルン戦に先発出場した。