Kムードなファッションに打ってつけのアイウエアは、今季のトレンド！そこで今回は、挑戦したいけど、なにが似あうかわからない...という「三角顔さん」におすすめのメガネをご紹介します。小顔を生かしてクールな印象に変身しちゃおう...♡三角顔さんは【細長フォルム】でファッショナブルな目元に小顔さんなので、レンズの面積が大きすぎると“メガネをかけてる感”が出ちゃってNG。目元に面積を足しすぎない、細身のフレー