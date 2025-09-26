大谷は54本塁打、山本はローテ守り12勝を挙げる活躍

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦を8-0で制し、4年連続の地区優勝を決めた。試合後にはシャンパンファイトが行われ、大谷翔平投手も美酒に酔いしれ「最後しっかり決めれられてよかった」と喜びを語った。

ロッカールームには大量のシャンパンが用意され、デーブ・ロバーツ監督がスピーチ。大谷はゴーグルを装着し、シャンパンファイトがスタート。まずは横にいた山本由伸投手にシャンパンを浴びせた。

大谷はこの日「1番・指名打者」で出場し、4回の第3打席では4試合ぶりの54号2ランを放った。2024年に記録した自己最多、球団記録に並ぶ一発。この日は5打数1安打2打点だった。先発の山本由伸投手は6回4安打無失点と好投。初のシーズン200奪三振も達成し、12勝目を挙げた。

チームは2回にフリーマン、パヘスの2者連続アーチなどで4点を先制。4回には大谷の2ラン、フリーマンの23号2ランで8点のリードを奪った。今季159試合目で4年連続23回目の地区優勝を飾った。

チームはワイルドカードからの世界一を目指す。大谷は「本当に自分の仕事、一人一人がやるべきことをやれば必ず勝てると思うので、頑張っていきたいなと思います」と意気込みを語った。

今季のドジャースについては「毎年ですけど、離脱者もいたり、なかなか自分も含めてね、いい時期がなかったりとかっていう中で、みんなが本当に一人一人支えあってここまで来れたのかなと思う」とチームの結束力も強調した。

19日（同20日）にプレーオフ進出が決まった際にはシャンパンファイトは行わず、ロッカーでシャンパングラスを持って乾杯。大谷、山本にとっては昨年ワールドシリーズを制して以来のシャンパンファイトとなった。（Full-Count編集部）