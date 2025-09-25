¸¢ÅÄ½¤°ì¤¬¿¹ÊÝJÉüµ¢¤Ø¡Ä¿À¸Í¥µ¥Ý¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¡È¤Þ¤µ¤«¤Î°ÜÀÒ·à¡É¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡¿À¸Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¤Î°ÜÀÒ·à¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬38ºÐ¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤òÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤·Â³¤±¤ë¥ï¥±¡Ä7·î¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ï¥é¥¹¥ÈÄÌ¹ð¤À¤Ã¤¿
¡¡Á°²ó¡Ê2022Ç¯¡ËWÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀµGK¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿GK¸¢ÅÄ½¤°ì¡Ê36¡Ë¤¬¡¢J1¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡14Ç¯WÇÕ¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñÂåÉ½Æþ¤ê¡Ê½Ð¾ì¤Ê¤·¡Ë¡¢18Ç¯WÇÕ¥í¥·¥¢Âç²ñÉÔÁª½Ð¡¢¤½¤·¤Æ22Ç¯WÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤ËÀµGK¤È¤·¤ÆÁ´4»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡½¡½¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¡ÖÍîÁª¤·¤¿WÇÕ¤ò¶´¤ó¤Ç¤ÎÊ£¿ô²óWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡×¤·¤¿Í£°ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¸¢ÅÄ¤Ï¡¢¾ïÆüº¢¤«¤é¡ÖºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤ÏWÇÕ½Ð¾ì¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤Ï¤Ð¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö³¤³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÍÍø¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤ÎÍâÇ¯¤ËJÀ¶¿å¤òÂàÃÄ¤·¤¿¸å¡¢25Ç¯3·î¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼1Éô¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò6·î¤ËÂàÃÄ¤·¡¢²¤½£¤ÇÆ¯¤¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¿À¸Í¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¿À¸Í¤Ï¸½ºß¡¢AFC¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Ë»²ÀïÃæ¡£¥¿¥Õ¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Çà³°¹ñ¿Í´·¤ìá¤·¤Æ¤¤¤ë¸¢ÅÄ¤ò¡ãACLEÍ×°÷¡ä¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¤¬¡¢Ç¯Êð¤Ê¤É¾ò·ïÌÌ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡9·î3Æü¤ËÂè2GK¿·°æ¾ÏÂÀ¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Î²£ÉÍFCÀï¤ÇÁ°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¡£Á´¼£8¥±·î¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢Â¨ÀïÎÏGKÃµ¤·¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¤Ï¡ÖACLE¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂåÉ½Éüµ¢¤Î¹¥¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè2GK¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤¬¿À¸Í¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖJ1²¦¼Ô¤Î¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸¢ÅÄ¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°½Ð¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¤ÎÂåÉ½GK¤Î½øÎó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ëGKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê23¡Ë¤¬Âè1GK¤È¤·¤Æ·¯Î×¡£Âè2GK¤ò¹ÅçGKÂçÇ÷·É²ð¡Ê26¡Ë¤ÈÄ®ÅÄGKÃ«¹¸²ð¡Ê24¡Ë¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎGK¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤òÄÉ¤¤³Ý¤±¤ë¤Î¤¬ÂçÇ÷¤ÈÃ«¤Ç¤Ï¿´µö¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¡£Âè2GK¤Ë¸¢ÅÄ¤¬¼ý¤Þ¤ë¤ÈÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸¢ÅÄ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤Î°Â¿´´¶¤Ï¥±¥¿°ã¤¤¤ËÁý¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¸¢ÅÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¥º¥Ð¥º¥ÐÄ¾¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ì¤¿¤¬¤é¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¿Ø¤Ë¥º¥±¥º¥±¤È¥â¥Î¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ç·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Áª¼ê¤ÎÀ³Ê¤Ê¤É¤ÏÆó¤Î¼¡¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¡£
¡¡¿À¸Í¤Ë½é¹çÎ®¤·¤¿¸¢ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙWÇÕ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¢ÅÄ¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡¡
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¸¢ÅÄ¤¬É¬»à¤Ë¤â¤¬¤¯¤Î¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬39ºÐ¤ÎÄ¹Í§¤À¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÄ¹Í§¤ò¾·½¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹²í»Ë»á¤¬¤½¤ÎÎ¢Â¦¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
