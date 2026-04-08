【専門家の目｜太田宏介】町田GK谷晃生は今季PK戦で大活躍FC町田ゼルビアは4月5日、J1百年構想リーグ第9節でFC東京と対戦し、GK谷晃生のセーブありPK戦で勝利を収めた。谷は今季多くのPKを止めており、元日本代表DF太田宏介氏が言及した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇町田がFC東京のホームに乗り込んだ一戦は互いに決定打を欠き0-0のスコアレスドロー。そしてPK戦ではFC東京１番手を務めたDFアレク