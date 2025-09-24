玩具などを手がけるハピネット（東京都台東区）は、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズに登場する自動車型タイムマシンを再現したラジオコントロール（R/C、ラジコン）カー「R/C バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン Part2」「同Part3」を、2025年9月27日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。

「Part2」仕様は付属のホバータイヤへの差し替えで飛行モードに

いずれも、同シリーズに登場するタイムマシンを全長約200ミリ、1/20サイズで立体化した。ガルウィングの開閉ギミックのほか、前進時はLEDヘッドライト、後進時にはLEDテールランプが点灯するギミックを備える。

電源は、コントローラーが単3形乾電池×2本、本体が同4本（いずれも別売）。

「R/C バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン Part2」は、シリーズ第2作に登場する、「エメット・ブラウン」が未来で改造したタイムマシンを再現。コックピット内部や小型原子炉「ミスター・フュージョン」を簡易再現している。

付属のホバータイヤに差し替えれば、R/Cモードから飛行モード（ディスプレイ専用）に切り替え可能だ。

「R/C バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン Part3」は、シリーズ第3作に登場するタイムマシンを再現。

ボンネット・コンポーネント・ボックス、ホワイトウォールタイヤなどを再現し、車高はヒルバレーの荒れた平原を走行する設定解釈に基づいたオフロード仕様となっている。また、砂塵の影響を受けた想定で赤みを帯びたボディカラーを彩色で表現した。

いずれも価格は7678円（税込）。