J-CASTトレンド
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ゼッテリア 期間限定「夏の和風おろしバーガーフェア」
ゼッテリアは、「夏の和風おろしバーガーフェア」から、「にんにく醤油おろしビーフバーガー」など期間限定の3メニューを、2026年8月5日〜8月下旬まで…
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「ガンダム」レトロ系ソフビシリーズ 第1弾は「RX-78-2 ガンダム」2種
バンダイナムコグループで玩具などを扱うプレックス（東京都台東区）は、アニメ「機動戦士ガンダム」のソフビ（ソフトビニール）フィギュア「ガンダム…
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上質で没入感のあるサウンド ヤマハのワイヤレススピーカー
ヤマハは、アンプ内蔵のワイヤレススピーカー「NX-70A」を2026年8月下旬に発売する。"音に引き込まれる体験"を日常空間へもたらすサウンドを目指して…
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「VIVANT」をイメージした2種類の味わい 「ベビースタードデカイラーメン」2種
スナック菓子などを手がけるおやつカンパニー（津市）は、テレビドラマ「VIVANT」放送を記念した期間限定のコラボレーション商品「ベビースタードデカ…
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3段階の制御を自動で 米の香りや甘みを引き出す家庭用精米機
調理家電などを手がける山本電気（福島県須賀川市）は、「YAMAMOTO」ブランドから、家庭用精米機「ライスクリーナー 匠味米 YE-RC52」を2026年8月20日…
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Galaxy折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold8 Ultra／Fold8／Flip8」 3モデル同時に
サムスン電子ジャパンは、折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold8 Ultra/Fold8/Flip8」3モデルを2026年8月7日に発売する。横開き「Galaxy Z Fold8 …
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米津玄師さんがイラストと文章を手がけたカード入りウエハース菓子
バンダイは、アーティストの米津玄師さんがイラストと文章を手がけたカード入りウエハース菓子「米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース」を、20…
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アサヒビール「スーパードライ」ブランド刷新 辛口のうまさはそのまま飲みごたえアップ
アサヒビールは、「スーパードライ」ブランドの中味やパッケージを刷新。2026年8月上旬以降の製造分から順次切り替える。「スーパードライ」「生ジョ…
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テレビ番組「シューイチ」の「体格ブラザーズ」がカプセルトイに
タカラトミーグループのタカラトミーアーツ（東京都葛飾区）は、テレビ番組「シューイチ」のコーナー「体格ブラザーズ」の2人のカプセルトイ「体格ブ…
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デジタルオーディオプレーヤー「JM21」「M21」「M33」シリーズ装着可 Bluetoothスピーカー
音響機器の輸入販売などを手がけるエミライ（東京都港区）は、中国「FiiO（フィーオ）」ブランドから、Bluetoothスピーカー「RETRO BOX」を2026年7月3…
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ユーザーの顔写真を元に「ビックリマン」の世界観で名刺やグッズが作れる
ロッテは、アルと共同開発したという生成AI（人工知能）サービス「ビックリマンAIグッズメーカー」を2026年7月29日から提供をはじめた。Tシャツやアク…
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温度の異なる食品4品を同時あたため 日立の過熱水蒸気オーブン「ヘルシーシェフ」
日立グローバルライフソリューションズは、過熱水蒸気オーブンレンジ「ヘルシーシェフ MRO-W1E」を2026年8月上旬に発売する。自動調理機能に煮物やス…
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「VIVANT」題材の「一番くじ」 「別班饅頭」や「乃木家家紋ディスプレイ」当たる
バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、テレビドラマ「VIVANT」が題材のハズレなし『一番くじ 日曜劇場「VIV…
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バッファローから 磁力でまとまるUSB Type-C to LAN変換ケーブル
パソコンおよびスマートフォンなどの周辺機器を手がけるバッファロー（東京都千代田区）は、USB Type-C to LAN変換ケーブル「LUAMC-U3CG」を、2026年8…
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1998年に400台限定生産「インプレッサ 22B STiバージョン」組み立てられるマガジン
分冊百科を手がけるアシェット・コレクションズ・ジャパン（東京都新宿区）は、SUBARU（スバル）「インプレッサ 22B STiバージョン」が組み立てられる…
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アイリスオーヤマ「冷凍ごみ箱」 生ごみなど冷凍保管してニオイを抑える
日用品および各種家電などを手がけるアイリスオーヤマ（仙台市）は、「冷凍ごみ箱 45L IFTB-45A」を、2026年7月30日からインターネット通販を中心に…
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携帯性と性能を両立したポータブルゲーミングPC MSIから
パソコン（PC）本体および周辺機器などを手がけるエムエスアイコンピュータージャパン（MSI、東京都千代田区）は、ポータブルゲーミングPC「Claw 8 EX…
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「ビックリマン」が令和のかわいいポーズや装いで登場
ロッテは、ウエハースチョコ菓子「ビックリマン」シリーズから、「かわいいビックリマンチョコ」を2026年7月28日から静岡を除く西日本先行で発売する…
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往年の「ドンキーコング」の世界をレゴブロックで再現 ピース数1367個
レゴジャパンは、大人向けレゴブロックから、往年のアーケードゲーム「ドンキーコング」の世界をレゴブロックで再現したセット「レゴドンキーコング …
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ソニー、AIが被写体を認識するレンズ一体型デジカメ 光学25倍ズームレンズ搭載
ソニーは、レンズ一体型デジタルカメラ「RX10」シリーズの第5世代モデル「RX10 V」を2026年7月31日に発売する。4K／120p動画撮影に対応、バッテリー性…