J-CASTトレンド

上質で没入感のあるサウンド ヤマハのワイヤレススピーカー

ヤマハは、アンプ内蔵のワイヤレススピーカー「NX-70A」を2026年8月下旬に発売する。"音に引き込まれる体験"を日常空間へもたらすサウンドを目指して…