戦後80年の沖縄初訪問、那須・須崎での夏休み、国際会議の舞台。23歳になった愛子さまはこの夏、充実した時間を過ごされていた。不登校やバッシングの苦難を乗り越え、社会人となり外の世界に触れた今、ご自分なりの道を見出そうとしている――。

【画像】今年6月には愛犬との別れも…「由莉」を両腕で抱っこする7歳の愛子さま

発売中の『週刊文春WOMAN 2025秋号』より、一部を抜粋・掲載します。

◆ ◆ ◆

「久しぶりに海に行くのが楽しみです」

8月1日の夜8時過ぎ、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまを乗せた臨時列車が、静岡県の伊豆急下田駅に到着した。駅構内には、静養先の須崎御用邸に向かわれるご一家を一目見ようと、約100名の地元住民や観光客が詰めかけていた。なかには、皇太子時代からお出迎えを続けている人の姿もある。

「愛子さまー！」

両陛下と愛子さまがコンコースに姿を現すと、待機していた人々から大きな歓声があがり、“愛子さま人気”の高さがうかがえた。



5月18日、能登半島地震の被災地訪問のためJR金沢駅に到着した愛子さま ©時事通信社

ご一家は集まった人々に歩み寄り、「暑いですが、お身体は大丈夫？」と気遣われたり、7月30日にロシア・カムチャツカ半島付近で発生した地震による津波の影響を案じられて、「生活の中で心配されていることはありますか」などと尋ねられたりしたという。

この日は愛子さまもリラックスした表情が多く見られ、「久しぶりに海に行くのが楽しみです」と笑顔でお話をされていたそうだ。

一際目を引くスリーショット

天皇ご一家が「須崎御用邸」を訪れるのは、コロナ禍を挟んで6年ぶりのこと。相模灘を望む高台に位置する御用邸は1971年に建てられ、葉山御用邸や那須御用邸と比べると、比較的新しい。鉄筋コンクリート造りの地上2階、地下1階建ての建物で、地下には海洋生物の研究ができる部屋も備わっている。

須崎は黒潮が流れる太平洋に面しているため、一年を通して温暖な気候に恵まれているが、夏には時折、海から涼しい風が吹く。ご一家にとっては、都会の喧騒から離れてゆっくりと自然を楽しめる場所の一つと言われている。雅子さまも以前、「やはり須崎は何となく落ち着きますね」と、ご学友の一人に語っている。

宮内庁は後日、ご一家が御用邸に滞在された際の写真を公開。両陛下や愛子さまがお手持ちのカメラで撮影された風景写真など、全6枚の写真の中で、一際目を引くスリーショットがあった。

海を背景にして、雅子さまは白、陛下と愛子さまは黒のラッシュガードを着用されて、微笑まれているものだ。御用邸敷地内のプライベートビーチ「三井浜」で海水浴を楽しまれた直後なのか、まだ少し髪が濡れていらっしゃるようだった。

「このような写真をあえて選ばれたのは、ご公務から離れてリラックスされている姿も、ありのままに国民に伝えたいというお気持ちがあったからではないでしょうか」（宮内記者）

ご一家の国民との寄り添い方が垣間見える一枚だった。

「三井浜」は、愛子さまが初めて海水浴を楽しまれた場所だ。6歳だった愛子さまは、学習院幼稚園のお友だちと一緒に、ゴーグルを付けて水中の小魚を観察したり、浜辺で貝拾いをしたりなさった。当時の宮内庁次長は「とても楽しかった」という愛子さまの感想を伝えている。

学習院初等科6年になり、学校行事の臨海学校で沼津の海の遠泳に挑まれることになった愛子さまは、事前に「三井浜」で特訓してから行事に臨まれた。あまり泳ぎが得意ではなかったこともあり、序盤は苦戦を強いられたという。だが努力家の愛子さまらしく練習を重ねられて、最終日には無事に泳ぎ切られた。

愛子さまにとって「三井浜」は、人間形成の過程で根気強さと忍耐力を与えてくれた“特別な海”だったのだ。

2022年、成年に際しての記者会見でも、「三井浜」について触れつつ、家族と過ごされた幸せな時間を振り返られた。

「静岡県の下田市にある須崎御用邸に行き、海で泳いでいる時に、綺麗なお魚の群れを発見して皆で観賞しましたり、また、須崎はほとんど波のない穏やかな海でございますけれども、サーフボードを浮かべて、そこに3人で座る挑戦をして、見事全員で落下した思い出など、お話しし始めると日が暮れてしまうかもしれません」

今回のご滞在でも、ご家族でシュノーケリングをなさって、大好きな海を楽しまれたという。水中で小魚や海藻をご覧になったり、気温の上昇とともに変化する生き物の様子などをご確認なさったそうだ。

愛子さまは、須崎御用邸に8月4日まで滞在され、両陛下より2日早く帰京された。昨年4月に「日本赤十字社」に嘱託職員として入社され、今年で社会人2年目。真面目な愛子さまらしく、休み明けの仕事の準備に向かわれたいということだった。

愛犬・由莉との別れ

「ご一家は須崎に先立ち、7月18日からの6日間、栃木県の那須御用邸でもご静養なさいました。愛子さまにとって、7月に那須を訪問されるのは20年ぶりのこと。ただ、前月に愛犬の由莉が老衰で息を引き取ったこともあり、ご静養に入った当初はどこか寂しげなご様子でした。由莉は愛子さまにとって、幼い頃から共に時間を過ごした妹のような存在でしたので……」（皇室関係者）

由莉は動物病院で保護された雌の雑種で、2009年春、生後2か月の時に当時の皇太子ご一家に引き取られた。「由莉」という名前は愛子さまが命名された。動物の名前は親が決めるのではなく子どもが考えて付けた方が責任を持って可愛がるという、両陛下のお考えがあってのことだった。

「愛子さまはたくさんお考えになって『ゆり』と付けられ、後から『由莉』という漢字が与えられました。当時は『私が名付け親なの』と誇らし気だったそうです。 7歳の初夏、栃木県の御料牧場に向かわれるため、JR宇都宮駅に到着された際、『記者の方たちにも見せてあげるの』と言って、両手で由莉を抱かれていたのが印象的です」（同前）

愛子さまが初等科2年生から学校を休みがちになった時には、職員が由莉と一緒に学校の門まで付き添うこともあった。学校から帰宅なさると、真っ先に由莉の元に行き頭を撫でられていたという。

由莉は頭が良く穏やかな性格だった。雅子さまと愛子さまに連れられて、動物介在療法のセラピー訓練を受けた後は、小児病棟を訪れて入院中の子どもたちと触れ合ったり、散歩をしたりすることもあった。

16年間可愛がっていた由莉との突然の別れは、愛子さまにとって大きな悲しみだったに違いない。

その表情が少し晴れたのは、那須にご滞在中、ご一家で「那須どうぶつ王国」に足を運ばれたときのことだった。

同園は動物好きのご一家が那須滞在中に必ず訪れる場所で、これまでにもご親戚をはじめ母校の学習院幼稚園や初等科の同級生とその家族を招かれてきた。今年も数名のお友達と、ペンギンに餌を与えたり、バードパフォーマンスをご覧になるなど楽しまれていたが、その中の一人が愛子さまと“特別な仲”なのではないかと、一部メディアで推測もされた。

この男性は愛子さまとは幼馴染で、学校を休みがちになられていた2010年8月には、那須滞在中に一緒に登山をされたこともある。以前にも結婚の“お相手候補”と報じられたことがあったが、後にそれを聞いた愛子さまは「えーっっっ！」と驚いたご様子だったという。

カーテシーを何度も練習された

那須、そして須崎。充実した夏休みを過ごされた愛子さま。帰京後に臨まれたのが、国際会議の舞台だった。

天皇皇后両陛下は8月22日の午後、TICAD=アフリカ開発会議に出席したアフリカ27か国の首脳夫妻などを皇居・宮殿に招き、6年ぶりの茶会を催された。

両陛下に続いて、愛子さまも若草色の淡い地色に藤や菊などの四季の花々がちりばめられた、爽やかな振り袖姿でお出ましに。少しほっそりとされたご様子だったが、壇上に上がる歩幅は以前よりも大きく感じられた。

国王夫妻をお迎えになる際は、膝を落とす西洋式挨拶のカーテシーを和服姿で披露された。

「お着物の裾を崩さないようにカーテシーをなさるのは、難しいものです。愛子さまは事前にお着物をお召しになって、何度も練習をなさったそうです。どうしたら美しいカーテシーになるのか、鏡に向かって足を引く幅や角度などを熱心に確認。最終的には皇后さまにも見て頂いて、了承されたといいます。

お茶会でカーテシーがスムースにお出来になったのも、こうした準備があってのこと。招待したお客さまの文化を尊重なさりたいという、愛子さまのお気持ちが強くあったのではないでしょうか」（宮内庁職）

この日の愛子さまは終始笑顔で、他の皇族方と共に各国の首脳らに話しかけられていた。お茶会後はスーツに着替え、日本赤十字社に出社された。

※記事全文は『週刊文春WOMAN2025秋号』で読むことができます。

（友納 尚子／週刊文春WOMAN 2025秋号）