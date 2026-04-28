2026年4月25日、皇居で行われた春の「雅楽演奏会」を鑑賞された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。愛子さまは、毎年春と秋に行われる雅楽の演奏会に足を運ばれており、今回演奏された「青海波」は、昨年春にリクエストされた演目だそうで、「本当にすばらしいものを見させていただきました」などと話されたという。【写真】昨年もピンク！愛子さまの春色ピンクのセットアップ全身姿を見る。ほか、雅子さまのピンクスーツ姿なども