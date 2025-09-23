Ä¶³ØÀ¸¡¢±¿Ì¿¤Ë¹³¤¤À¸¤È´¤³¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¶Ê¡Ö°¤ÌïÂËäÞ¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Ä¶³ØÀ¸¤¬10·î3Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö°¤ÌïÂËäÞ¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö°¤ÌïÂËäÞ¡×¤Ï¡¢10·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅí¸»°Åµ´¡ÙÂèÆó¥¯¡¼¥ë¡¦ÎýÇÏÊÔ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤¿À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀµµÁ¤ÈËÜÇ½¤Ë½¾¤¤¤Ê¤¬¤é¤â±¿Ì¿¤Ë¹³¤¤À¸¤È´¤³¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿°ì¶Ê¡£ÉÔ³Î¤«¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¿¤À±¿¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÌ¤Íè¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê³Ð¸ç¤È¶¯¤µ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¶³ØÀ¸¤Î±Ô¤¯¤â¾ðÇ®Åª¤Ê²ÎÀ¼¤¬¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ë¤Ï¡ÖFake Parade¡×¤ä¡ÖHazure¡×¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤¿ÄÔÂ¼Íµ»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾︎Ä¶³ØÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¶Ê¡Ø°¤ÌïÂËäÞ¡Ù¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅí¸»°Åµ´¡ÙÂèÆó¥¯¡¼¥ë¡¦ÎýÇÏÊÔ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Íµ¨¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢°ì¸«¤ÏÇËÅ·¹Ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ê¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê·É°Õ¤òÊ§¤¤¡¢³Ø¤ÓÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ïââ»ý¤ò²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤âìÅÍß¤ËÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¯¤½¤Îµ²²î´¶¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ìÄ¬¡¦´À¡¦ÎÞ¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤òËþ¤¿¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿åÊ¬¤¬¡¢³é¤¤¤¿¿´¤ò½á¤¹½õ¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤È¿Æ»Ø¤òÎÏ¶¯¤¯ÆÍ¤Î©¤Æ¤¿¼ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤Ë¤Ï¡¢°¤ÌïÂËäÞ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÀÖ¤¤Àþ²è¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¹½¿Þ¤Ï¡¢¡Ö±¿Ì¿¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÁª¤Ó¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Î³Ë¿´Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä±Ô¤µ¤È¾ðÇ®¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹¤Ë¡¢¡Ö°¤ÌïÂËäÞ¡×¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤ÆApple Music¤ÎPre-Add¡¢¤Þ¤¿¤ÏSpotify¤ÎPre-Save¤òÅÐÏ¿¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¡ßÄ¶³ØÀ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£
¡Ö°¤ÌïÂËäÞ¡×
²Î¡§Ä¶³ØÀ¸
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÄÔÂ¼Íµ
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
Pre-add/Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡§https://x.gd/Gwfdq9
2nd Album¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¥Æ¥¢¥È¥ë¥à¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
[²Á³Ê]4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
[ÉÊÈÖ]PCCA-06428
[¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
±Êµ×¥¢¥ó¥Õ¥£¥Æ¥¢¥È¥ë¤Ø¤è¤¦¤³¤½ [ Lyrics, Music & Arrangement: ¸¶¸ýº»Êå ]°¤ÌïÂËäÞ [ Lyrics, Music & Arrangement : ÄÔÂ¼Íµ ]CRAPTRAP [ Lyrics, Music & Arrangement: zensen ]pa pa pa [ Lyrics, Music & Arrangement : Á°ÅÄÍ¤, µ×ÊÝÅÄ¿¿¸ç(Jazzin¡Çpark), ·ª¸¶¶Ç(Jazzin¡Çpark) ]¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ [ Lyrics, Music & Arrangement : ¥Õ¥í¥¯¥í ]CGS [ Lyrics & Music: Ä¶³ØÀ¸, Arrangement: ESME MORI ]¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê [ Lyrics & Music: Ð¡À¿, Arrangement: 9maBear, Ahhri ]Hazure [ Lyrics¡õMusic : ÄÔÂ¼Íµ, »³ÃæÂóÌé(THE ORAL CIGARETTES), Arrangement: ÄÔÂ¼Íµ ]¤·¤å¤¤·¤å¤¥á¥¤¥É¥Þ¥¹¥«¥ì¥¤¥É [ Lyrics, Music & Arrangement : ¥Á¥Ð¥Ë¥ã¥ó ]¥ì¥Ù¥Á [ Lyrics, Music & Arrangement: µÜ¼éÊ¸³Ø ]¥¢¥¤¥é¥Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È [ Lyrics, Music & Arrangement : Ä¶³ØÀ¸ ]
¡ÚCD¡Û
¡ÚBlu-ray¡Û
¡¦Making of¡Ö¥¢¥ó¥Õ¥£¥Æ¥¢¥È¥ë¥à¡×
¡¦Îî»ë·Ý¿Í¤ËÄ¶³ØÀ¸¤Î¼«Âð¤ò»ë¤Æ¤â¤é¤ª¤¦
¢£ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD ONLY¡Ë
[²Á³Ê]¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
[ÉÊÈÖ]PCCA-06429
[¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎCD¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×ÂÐ¾Ý Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÄ¶³ØÀ¸¤Î¥Ü¥¤¥¹Ï¿²»²ñ¡×±þÊç·ô
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤ª¤è¤ÓTOWER miniÁ´Å¹¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡§56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ü¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡Ê54mm¡ß86mm¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê5cm¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É¡ÊÉý12mm¡ßÄ¹¤µ190mm¡Ë
¢§CD¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é
https://lnk.to/chogakusei_Anfiteatorumu_CD
¡ãÄ¶³ØÀ¸ Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼2025¡Á²»Íß¤Î½©¡Á¡ä
¡¦¸ø±éÆüÄø
8/31¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë ³«¾ì 16:45 / ³«±é 17:30
9/15¡Ê·î½Ë¡Ë°¦ÃÎ¡¦²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ² Âç¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì16:45 / ³«±é 17:30
9/20¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦¥È¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ëÀçÂæÂç¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì16:45 / ³«±é 17:30
9/23¡Ê²Ð½Ë¡ËÅìµþ¡¦J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò¡¡³«¾ì16:45 / ³«±é 17:30
10/5¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì16:45 / ³«±é 17:30
¡¦ÎÁ¶â¡¦·ô¼ï¡§ »ØÄêÀÊ¡§\7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É°ìÈÌÈ¯Çä ¢¨¸½ºß¤ÏÊ¡²¬¡¦°¦ÃÎ¡¦µÜ¾ë¸ø±é¤Î¤ß¼õÉÕÃæ
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕURL¡Û
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/cho_gakusei/
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/chogakusei/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/chogakusei-tour2025
¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù
¸¶ºî¡§¼¿¸¶ÐÒÍè¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë
Âè1´¬¡ÁÂè25´¬È¯ÇäÃæ
https://www.akitashoten.co.jp/comics/4253280013
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
Âè°ì¥¯¡¼¥ëµþÅÔÊÔ¡¡¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ
ÂèÆó¥¯¡¼¥ëÎýÇÏÊÔ¡¡2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µ¶âÍË¤è¤ë 11 »þ¤«¤é
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖFRIDAY ANIME NIGHT¡Ê¥Õ¥é¥¢¥Ë¡Ë¡×ÏÈ¤Ë¤ÆÁ´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢ABEMA¤Ç¹ñÆâºÇÂ®ÇÛ¿®¡¡³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®
BSÆü¥Æ¥ì¤Ç¤â½ç¼¡ÊüÁ÷
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¦¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö¤ªÁ°¤Ïµ´¤Î·ì¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡×
°ìÉô¤Î¿Í´Ö¤ËÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Öµ´¡×¤È¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤Î·ì¡£
¤Ï¤ë¤«ÀÎ¡¢¼«¤é¤Î¶§Ë½À¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤¬¸Î¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Öµ´¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤¬¹¶¤áÆþ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÖÅíÂÀÏºµ¡´Ø¡×¡Öµ´µ¡´Ø¡×¤òÁÈ¿¥¤·¡¢¹³Áè¤¹¤ë¤³¤È²¿ÀéÇ¯¡£
ÆÍÁ³¤Î¡ÈÅíÂÀÏº¡É¤Î½±·â¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¡Èµ´¡É¤À¤ÈÃÎ¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨¡£
¼«¤é¤Î·ì¤ËÀ³¤à¡Èµ´¡É¤È½Ð°©¤Ã¤¿»Íµ¨¤Î½ÉÌ¿¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
¨¡¨¡¿·À¤Âå¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼µ´ëý¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë!
¡¦¥¥ã¥¹¥È
°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨¡§±º ÏÂ´õ
ÌµÂËÌîÌµ¿Í¡§¿ÀÃ«¹À»Ë
¹Ä¹¡ºê ¿×¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯
Ö¢É÷¥ö±ºÈÁµ©¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
Ìðñ¤ Äö¡§ºäÅÄ¾¸ã
Í·À¢Éô½¾»ù¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
¼ê½ÑÖ³¥í¥¯¥í¡§»°±º ³¡
Îú ¿å·Ü¡§°¦Èþ
²Ö³¡ºäµþÌë¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿
ÍäÀî¿¿À¡¡§ÅÄ´ÝÆÆ»Ö
ÊÂÌÚÅÙ ³¾¡§ÀÐÃ«½Õµ®
ÅíµÜÂÃÀÚ¡§´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±
ÅíÁð Ë©¡§°ËÀ¥çýè½Ìé
Åí´à¿¼Ìë¡§Âô¾ëÀé½Õ
Åí»û¿ÀÌç¡§ÅÚ´ôÈ»°ì
Åí²Ú·î±Ó¡§Àõ¾Â¿¸ÂÀÏº
Åí³Ñºù²ð¡§¾®ÌîÍ§¼ù
°ì¥ÎÀ¥¹ä»Ö¡§¾®»³¹ä»Ö
Åí²°¸Þ·î±«¡§ÁýÃ«¹¯µª
¹»Ä¹¡§½ïÊý·ÃÈþ
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¼¿¸¶ÐÒÍè¡ÖÅí¸»°Åµ´¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÌîÃæ°¤ÅÍ
´ÆÆÄÊäº´¡§¶¶ËÜÍµÇ·
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¿û¸¶Àã³¨
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌÖ¥µ¥ÎÃ»Ò
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÊÌÌòÍµÇ·
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Scott MacDonald
¿§ºÌÀß·×¡§Â¿ÅÄÁá´õ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¶Üß·Ä¾¼ù
£Ã£Ç´ÆÆÄ¡§Ê¡ÅçÎÃÂÀ
ÊÔ½¸¡§²¬ºêÍ³Èþ²Â
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÈÓÅÄÎ¤¼ù
²»³Ú¡§KOHTA YAMAMOTO
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª±À¿ý
µþÅÔÊÔ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§THE ORAL CIGARETTES¡ÖOVERNIGHT¡×
µþÅÔÊÔ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§BAND-MAID¡ÖWhat is justice?¡×
ÎýÇÏÊÔ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§Ä¶³ØÀ¸¡Ö°¤ÌïÂËäÞ¡×
ÎýÇÏÊÔ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§eill¡ÖACTION¡×
¡¦INFORMATION
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡§https://tougenanki-anime.com/
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://twitter.com/tougenanki_anm
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/tougenanki_anime/
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://tougenanki-animestore.com/
¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@tougen_anki
¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@tougen_anki_project
¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¼¿¸¶ÐÒÍèX¡§https://twitter.com/tougenanki
