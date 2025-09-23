¡Ò¿·½É¡¦Î©¤Á¤ó¤Ü¤Þ¤¿ÂáÊá¡Ó¡ÖËÜÅö¤ÏÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¿Æ¤¬¡Ä¡×¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÈÎ©¤Á¤ó¤Ü»ÍÅ·²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷À¡Ê21¡Ë¤Ï¼«¾Î¡¦Á´¹ñÌÏ»î13°Ì¤ÎºÍ½÷¡Ö¸¤¤Î¥êー¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¡×Å¾Íî¤·¤¿ÍýÍ³
¿·½É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÎºâÉÛ¤«¤é¸½¶â¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅð¤ÎÍÆµ¿¤Ç9·î18Æü¤Þ¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿£Á»Ò¡Ê21¡Ë¡££Á»Ò¤Ïº£Ç¯7·î¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¡¦Âçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤Ç¡ÈÎ©¤Á¤ó¤Ü¡É¤ò¤·Çä½ÕËÉ»ß¾òÎã¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡ÊËÜ¿Í¤Ï¸å¤ËÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡Ë¡¢¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü»ÍÅ·²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷À¤Î1¿Í¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÂáÊáÎò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï£Á»Ò¤¬¤Ê¤¼Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ò²èÁü¡Ó¡Ö¤³¤³¤ËÌá¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤ËºÆ¤ÓÎ©¤Ä£Á»Ò
¡ÖËÜÅö¤ÏÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¿Æ¤¬¡Ä¡×
¡Ö»ÍÅ·²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿£Á»Ò¤ÏÇä½Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤¬¡¢Çä½ÕÁê¼ê¤Ø¤Îº¾µ½¹Ô°Ù¤äÀàÅð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼èºà¤Ë¤âÃ¸¡¹¤È±þ¤¸¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼Çä½Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÆÇ¿Æ°é¤Á¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¿Æ¤«¤éË½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢É÷Ï¤¾ì¤ÎÃ¦°á½ê¤Ë²¿»þ´Ö¤âÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¸¤¤Î¥êー¥É¤Ç·Ò¤¬¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤É¡¢¿Æ¤Ï¤¢¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢¶µ°éÇ®¤À¤±¤Ï¤¢¤Ã¤Æ½Î¤Ë¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤·¡¢»ä¤âÊÙ¶¯¤¬·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ãæ³Ø¤ÎÁ´¹ñÌÏ»î¤Ç¤ÏÁ´¹ñ13°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Á´°÷Éã¿Æ¤¬°ã¤¦£³·»Ëå¤Î¿¿¤óÃæ¤Î»ä¤À¤±¡¢¡ØµÁÌ³¶µ°é¤¬½ª¤ï¤ë¤«¤éÃæ³Ø¤ò½Ð¤¿¤éÆ¯¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢»ä¤ÎÉã¿Æ¤¬°ìÈÖ¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
·ë¶É¡¢¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤±¤É¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤È¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤Ë¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¶âÁ¬ÅªDV¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¥Ð¥¤¥ÈÄÒ¤±¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ßー¤ÇÄ«¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤ê¡¢¡ÈÂç¿Í¥¢¥ê¡É¡Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¤¢¤ê¡Ë¤Î¥Ñ¥Ñ³è¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¡¢¿Æ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í¤Î´Ø·¸Àè¤ËÈ¾¤Ð¶¯°ú¤Ë½¢¿¦¡¢³ØÆ¸»ÜÀß¤Ç£³¥«·î¤Û¤ÉÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤ÏÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿Æ¤¬´Ç¸î²Ê¤«¶µ°é³ØÉô¤·¤«µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Æ¾©³Ø¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤â¤¦¤¤¤Ã¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¿Æ¤Î´Æ»ë²¼¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¥Ô¥ó¥µ¥í¤ä¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤¿¤é³ØÆ¸¤Î»Å»ö¤ÏÈô¤ó¤À¡ÊÏ¢Íí¤»¤º¼¤á¤¿¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤ä¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î»Å»ö¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥á¥ó¥³¥ó¡Ê¥á¥ó¥º¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¡Ë¤ä¥Û¥¹¥È¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¹¥¤¤ÊÃ´Åö¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¹×¤°¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼«¿È¤ÏºÍ½÷¤À¤±¤É²ÈÄí´Ä¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë£Á»Ò¤¬¡¢¿·½É¤Ç¡ÈÎ©¤Á¤ó¤Ü¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤¦¤·¤¿À¸³è¤ò»Ï¤á¤ÆÈ¾Ç¯¤Û¤É²á¤®¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¡ØÂÔµ¡¤Î´Ö¡¢Î©¤Á¤ó¤Ü¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë²Ô¤²¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£»î¤·¤ËÎ©¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÇÜ³Û¤ò¤¹¤°¤Ë²Ô¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥Ç¥ê¤ÈÎ©¤Á¤ó¤Ü¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¿¤é¡¢Î©¤Á¤ó¤Ü¤Î¾ïÏ¢µÒ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÎ©¤Á¤ó¤Ü£±ËÜ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤ÎÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¼Â¤Ï¡¢£Á»Ò¤ÏÎ©¤Á¤ó¤ÜÀ¸³è£±Ç¯ÌÜ¤Î¤È¤¤Ë¤â¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤ä¤á¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤º¡¢ºÆ¤ÓÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ã´Åö¤ÈÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò¤Ä¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·î¤Ë£²²ó¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¤ä¤ëÀ¸³è¡£
¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢Í§Ã£¤Ï¤ß¤ó¤Ê²ÎÉñ´ìÄ®¤Î½»¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
£Á»Ò¤Ï¤³¤È¤â¤Ê¤²¤ËÏÃ¤¹¤¬¡¢Î©¤Á¤ó¤ÜÀ¸³è¤Ï¡¢¡ÖµÒ¤«¤é²¥¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¤Çµ¤Àä¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¶â¤òÈ´¤«¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÝ¤¤±½¤È¾ï¤ËÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ò£²Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢7·î¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤ÏÂáÊá¤«¤é£²Æü¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¡¢¡Ö£¸·îÃæ½Ü¤ËÉÔµ¯ÁÊ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö7·î¤ÎÂáÊá¤Ç´é¼Ì¿¿¤ä¼ÂÌ¾¤òÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥À¥áー¥¸¿©¤é¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤¦¤¢¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Äµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÇä½Õ¤·¤ÆÀ¸¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ëNPO¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¹×¤°¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤À¤È£±Æü3000±ß¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¡ÊÎ©¤Á¤ó¤Ü¤Ç¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÀ¤¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤È¤Ï²ñ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤È¤«¤Ç¤Þ¤È¤â¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¿È¤òÀø¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¤¢¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤ÎÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤ëÆ±À¤Âå¤ÎÉáÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¤ß¤Æ½ã¿è¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç¡¢¤ª¶â¤È¿ÈÂÎ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«°ÛÀ¤È·Ò¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ä¤Ç¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡Ö¿·½É¤ËÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×É®¼Ô¤Ï¤½¤¦£Á»Ò¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¬¡ÖÍ§Ã£¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤âÁ´¤Æ¿·½É¤Ë¤¢¤ë¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼ä¤·¤²¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤«¤é2½µ´Ö¡¢ºÆ¤Ó£Á»Ò¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
£Á»Ò¤Ïº£²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡© 22Æü¡¢Î±ÃÖÀè¤Î·Ù»¡½ð¤ÇÌÌ²ñ¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÌÌ²ñ¤ÏµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£21ºÐ¤Î£Á»Ò¤¬Êú¤¨¤ë°Ç¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿¼¤¤¡£
