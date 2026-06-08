男女2人が車のボンネットにしがみつく店員を降り落とし、けがをさせて逃走しました。 【写真を見る】“MEGAドンキ”店員をボンネットに乗せ走行…振り落としたか 白い車で男女が逃走 警察は殺人未遂の疑いで行方追う 名古屋市・北区 （田中希宜記者）「車は店から店員をボンネットに乗せて走り、この辺りまで進んで振り落とした」 警察によりますときのう午後9時すぎ、名古屋市北区の「MEGAドン・キホーテ名古屋本店」で