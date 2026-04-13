ゲーム機使用をめぐる親子のトラブルがSNS上で大きな注目を集めている。「とうとう親に見つかりました、今までありがとうSwitch二度とゲームは出来ないね」とその模様を紹介したのは中学3年生のくろなぎさん（@kuronagi2525）。【写真】なぜここまで…父親によって破壊されたNintendo Switchバラバラに破壊されたくろなぎさんのNintendo Switch。くろなぎさんの父（60歳）は子供たちがゲームをすることを厳しく制限しており、以