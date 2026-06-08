毒親問題専門カウンセラーの木村裕子が、「【警告】毒親の介護に突入した時、あなたの人生は終了する。後回しにした人の末路7選」と題した動画を公開した。動画では、毒親問題を放置し続けた先に待ち受ける残酷な現実と、その連鎖を断ち切るための「セルフ解毒」の方法について解説している。 木村氏は冒頭、毒親問題は「後回しにしてもすぐ困らないと思われやすいジャンル」であるため、問題が闇化している人が多いと指