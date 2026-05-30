親と子の関係はひとことでは言い表せないもの。「好き」「キライ」なんて単純な言葉だけでは説明がつかないことも多いでしょう。それぞれの単語の奥には、さまざまな感情が渦巻いている……。そのような親子関係についてある問いかけが寄せられました。『実母がキライな人って、第1子長女が多くない？』長女と実母の関係性についての問いかけ。この疑問に対し投稿者さんは「“上の子可愛くない症候群”の犠牲者だ」と話していまし