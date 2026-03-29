3歳の長男の母親である和田さん（34歳・仮名）は、帰省のたびに繰り返される、実母との言い争いに心身を摩耗させていました。発端は、食事中に遊び食べを始めた長男の手を、実母（64歳）が「ビシッ」と強く叩いたことでした。【写真】親の見習いたくないところは？「今は叩くのは虐待になるんだよ。叩く前にまずは言葉で注意してよ」と嗜める和田さんに対し、実母は不服そうにこう言い放ちます。「これくらいのことで虐待？あなた