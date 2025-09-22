9月10月はドリオの季節！初の12球団ブースターパックが9月27日に発売！ 侍ジャパンを指揮する大会もスタート！
株式会社ブシロードから発売されている「プロ野球カードゲームDREAM ORDER」（略してドリオ）。監督となって選手を起用し、自分だけの「ドリームオーダー」で対戦したり、好きな選手のカードをコレクションしたりして楽しむことができるプロ野球ファン必見のカードゲーム。
先日の9月6日にはプレミアムブースター「侍ジャパン」が発売し、盛り上がりを見せているドリオだが、９月はさらに新弾が発売される！
それが9月27日発売予定の12球団ブースター「HEROES of 2025」。ドリオでは初となる、セパや球団で分かれず、12球団の選手がすべて入っているパックとなっている。2025年シーズンの写真が使用され、各球団から4名が箔押しサインカードがあり、さらに背景デザインが異なる特別仕様の箔押しサインカードも収録される。
現在公式Xでは収録カード情報が紹介されているので要チェックだ。
【#ドリオ カード紹介】- プロ野球カードゲーム ドリームオーダー公式 (@dreamorder_tcg) September 7, 2025
【#ドリオ カード紹介】- プロ野球カードゲーム ドリームオーダー公式 (@dreamorder_tcg) September 8, 2025
商品ページ：https://dreamorder.com/products/bp01
「12球団の選手が入っていると、使わない他球団の選手が当たってしまう」と思ったそこのあなた！！！
10月4日からは各カードショップで侍ジャパンカップが開催。こちらは一部の使用不可カードを除いた、これまで発売・配布されたすべてのカードを使ってあなただけの夢の侍ジャパンを作って参加できる大会となっている。
もちろん12球団ブースター「HEROES of 2025」のカードも使用できるので、たくさん買って自分だけの日本代表を構築しよう！！！
侍ジャパンカップの情報はこちら：https://dreamorder.com/event/sjcup/
（Written by 大井川鉄朗）
【#ドリオ カード紹介】
読売ジャイアンツ
Ｔ．キャベッジ(SR/SSPP)
9/27(土)発売
12球団ブースター「HEROES of 2025」に収録！#プロ野球 #プロ野球TCG #ドリームオーダー pic.twitter.com/V00krxr46P
【#ドリオ カード紹介】
阪神タイガース
梅野 隆太郎(SR)
9/27(土)発売
12球団ブースター「HEROES of 2025」に収録！#プロ野球 #プロ野球TCG #ドリームオーダー pic.twitter.com/uebeGKAYbp
