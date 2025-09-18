Pearl Abyss、「紅の砂漠」TGS2025出展情報を公開！ ブースイメージ＆会場キャンペーン公開
Pearl Abyss JPは9月17日、開発中のオープンワールドアクションADV「紅の砂漠」を出展する「東京ゲームショウ2025」のブースイメージとノベルティ情報、会場限定で実施されるX投稿キャンペーンの情報を公開した。
「紅の砂漠」ブースでは、物語の舞台であるファイウェル大陸の壮大な世界観を体感できる展示が用意されている。ブース入口右側には、本作に登場する強敵「カシウス・モーテン」と「クリフ」との戦いの舞台をモチーフにした迫力あるフォトスポットが設置されており、写真撮影が楽しめる。
また、主人公「クリフ」や「デミアン」を含む、合計3名のキャラクターも登場予定。
Pearl Abyss「紅の砂漠」ブース
「紅の砂漠」東京ゲームショウ2025 ノベルティ
本ブースにて「紅の砂漠」を試遊すると「紅の砂漠」オリジナルバッグがもらえる。さらに、会場にて「紅の砂漠」をウィッシュリスト登録すると本作オリジナルデザインのミネラルウォーターがもらえる。
「東京ゲームショウ2025」会場限定キャンペーン
東京ゲームショウ2025「紅の砂漠」ブースにて、会場限定のX投稿キャンペーンが実施される。指定のハッシュタグをつけてX（旧Twitter）に投稿すると抽選で、TGS限定ノベルティグッズをはじめ、Razer製品やSamsung SSD製品などの賞品がもらえる。
『 #紅の砂漠 』TGS2025続報！- 紅の砂漠 (@CrimsonDesertJP) September 17, 2025
Pearl Abyssブースのイメージ＆会場限定キャンペーン情報を公開。
TGS2025まで1週間！事前チェックをお忘れなく✨
🔻詳細はこちらhttps://t.co/mHiKJke6Tn#紅の砂漠TGS #TGS2025 #東京ゲームショウ2025 pic.twitter.com/LvRyfWd8sm
