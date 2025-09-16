この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

管理栄養士のリノベ食堂さんが「食感がたまらない！おかひじきレシピ４品｜おつまみにも」と題した動画を公開し、おかひじきを使った4種のおかずレシピを詳しく紹介した。動画冒頭でリノベ食堂さんは、「おかひじきは野草の一種で、シャキシャキとした食感が特徴。ビタミンやミネラルが豊富に含まれていて、お酒にも合うので、おつまみ料理にもおすすめです」と、おかひじきの魅力を力強くアピールした。



1品目は、おかひじきにかぼちゃとレンコンを加えたサラダ。油でさっと炒めたかぼちゃとレンコンに、茹でたおかひじきを合わせ、味噌、めんつゆ、黒酢などを使用した酢味噌ベースのドレッシングで和える。「綺麗に盛ると、デパ地下のサラダのようになります」「シャキシャキっとした歯ごたえがとても楽しい一品」と仕上がりに自信を見せた。



2品目はナスやシーフードミックスをあわせた、おかひじきの海鮮オイスター炒め。「ここからは時間との勝負」と調理のコツを語りつつ、ニンニクやオイスターソースの旨味と共にサッと炒め、おかひじきの食感と海鮮の風味が引き立つレシピを完成。「おかひじきに海鮮の旨味、オイスターソースやニンニクの旨味が染み込んでいきます。お酒にも非常によく合います」と評価した。



3品目は、おかひじき入りのおにぎり。細かく刻んだおかひじき、干しエビ、ゴマ、塩を炊きたてのご飯に混ぜ込む。「このおにぎり、香ばしくて美味しいだけじゃなく、ビタミン類やミネラル類など栄養もしっかり摂れます」「お酒の締めとしてもおすすめ」と語った。



ラストはおかひじきとチーズ、生ハムを使った春巻き。「生ハムにチーズ、少し海苔の佃煮を乗せてくるくると巻き、お酒に合うようにちょっと濃いめの味付けにしています」とポイントを述べ、「おかひじきはたっぷり多めにギュギュッと入れた方が食感が出て美味しいです」「春巻きはもうちょっとおかひじきをギュギュッでも良かったかもしれません。でもお酒に合うおつまみになりました」と実食レビューも。



動画の最後は「いやー栄養もとれてお酒にも合う」と笑顔で締め、「干しエビの香りとプチプチっとした、おかひじきの食感がたまりません」と総括した。紹した4品はどれも、リノベ食堂さんならではのアレンジが光る、家飲みにもぴったりのレシピとなっている。