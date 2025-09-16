最近、日本アニメーション劇場版『鬼滅の刃：無限城編』が人気を集める中、韓国国内の大手オンラインショッピングモールでこのアニメに登場した旭日旗模様に関連した商品が販売され、論議を呼んでいる。

誠信女子大の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は16日、自身のフェイスブックで「過去の『無限列車編』で主人公が旭日旗模様のイヤリングをして登場して論議を呼んだが、キーリング、イヤリングなど多様な商品が堂々と販売されている」とコメントした。

徐教授は「いくらオンラインショッピングモールで『海外購入』のプラットホームを提供するとしても、検証なく旭日旗模様の商品を販売するのは明らかに間違ったこと」とし「日本の旭日旗使用に口実を与えるものであり、我々が自ら先に注意しなければいけない」と強調した。

続いて「過去に国内のある企業が大型オンラインショッピングモールに自社の商品を広報する広告を出しながら旭日旗模様を使用し、論議を呼んだことがあった」とし「企業が儲けるために努力するのは当然のことだが、販売対象国の基本的な歴史と国民的情緒を把握するのは極めて重要なこと」と指摘した。そして「国内大型オンラインショッピングモールは迅速に是正するべき」と促した。